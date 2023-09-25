نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على سعر مجوهرات سكاي ديلي في زفافها من هالك هوجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر المصارع و الفنان هالك هوجان محرك البحث جوجل وذلك بعد زواجه للمرة الثالثة من مدربة اليوجا سكاي ديلي وفي هذا التقرير سيرصد الفجر الفني سعر مجواهرت سكاي ديلي في زفافها من هالك هوجان.

ما هو سعر مجواهرت سكاي ديلي في زفافها من هالك هوجان؟

و قدم هوجان خاتم الجواز لزوجته المدربة سكاي ديلي بقيمة مبلغ قدره ١٠٠ الف دولار.

زواج هالك هوجان

زواج هالك هوجان للمرة الثالثة من سكاي ديلي

و في السياق ذاته أقيم حفل الزفاف صغير يوم الجمعة الماضي في كليرووتر بولاية فلوريدا.

و يبلغ هوجان من العمر ٧٠ عامًا، ويبلغ عمر زوجته ال ٤٥ عامًا والتي أدهش عمرها رواد السوشيال ميديا خاصةً أنها تصغر عنه ب ٢٥ عامًا.

و من جانب آخر التقط الزوجين العديد من الصور التذكارية في حفل زفافهم.

ما لا تعرفه عن هالك هوجان

هالك هوجان هو تيري جين بوليا الشهير بهالك هوجان يبلغ من العمر ٧٠ عامًا، عمل بعدة مهن أبرزهم " مُصارع وممثل ومقدم تليفزيون ومؤدي أصوات، ومغني، ومؤلف، منتج اسطوانات، ممثل أفلام، ممثل تليفزيوني، شاعر غنائي، رابر، إذاعي، غيرهم.

ظهر في مجال التمثيل في فيلم “ روكي٣” عام ١٩٨٢ حينما مثل شخصية المصارع ثندرليبس، بعد ذلك ظهر في أفلام من بطولته أبرزها «لا عوائق تمنع» (1989)، و«كوماندوز الضاحية» (1991)، و«بابا نويل ذو العضلات» (1996)، كما ظهر في مسلسلات تلفزيونية أبرزها «الرعد في الجنة عام " 1994"