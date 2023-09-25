نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استضافة صناع السينما الأجانب المشاركون بملتفى أولادنا في مدينة الإنتاج الإعلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضافت لجنة مصر للأفلام عدد من صناع السينما المشاركين في الدورة السابعة من الملتقي الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا" والتى تحمل عنوان "الحياة حلوة"، وتقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 21 – 29 سبتمبر 2023.

ضم الوفد كل من، المخرج فيث از ياكبير من جنوب إفريقيا والمنتج جورانج جالان من الهند والمنتجة فيردوز بلبوليا من جنوب إفريقيا والمخرج ماهر شوامرة من فلسطين والمخرجة لاما داوود من لبنان والمخرج بويتشوكو جيريميا من بوتسوانا والفنان اليوناني ستيفن كاكافوليتش والفنانة ماريا سوبيك من بولندا والمخرجة سوسن دروازة من الأردن وسهير عبد القادر مؤسس ورئيس ملتقى "أولادنا".

جائت الزيارة بالتنسيق مع لجنة مصر للأفلام بالمدينة، وهى اللجنة المسئولة عن تقديم كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لتصوير الأفلام السينمائية الأجنبية فى جمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بمنح مدينة الإنتاج الإعلامى حق إصدار تراخيص تصوير الأفلام الأجنبية في مصر.

وقد قام الوفد بعمل جولة تفقدية بالمدينة للتعرف عن قرب عن إمكانياتها وفرص التصوير بها ضمن الجهود المبذولة لتنشيط حركة الترويج الفني والثقافي لمصر.