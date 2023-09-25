نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز فيلم البطارية ضعيفة بالجائزة الخضراء بمهرجان الغردقة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة مهرجان الغردقة السينمائي برئاسة الكاتب والسينارست محمد الباسوسي فوز الفيلم القصير البطارية ضعيفة للمؤلف والبطل عاطف عبد اللطيف بجائزة المسابقة الخضراء للافلام التي تهدف على الاهتمام بالبيئة والطبيعة والبعد مازيضر بالحياة الطبيعية.

كلمة مؤلف الفيلم

تسلم الجائزة الدكتور عاطف عبد اللطيف مؤلف وبطل فيلم البطارية ضعيفة.

وقال د. عاطف أن الفيلم عبارة عن صرخة في وجه التلوث وتحذير من كارثة تهدد الإنسانية بعد ما شهده العالم من تغيرات مناخية خطيرة تهدد السلم والامان العالمي.

مؤلف الفيلم د. عاطف عبد اللطيف

مؤلف الفيلم د. عاطف عبد اللطيف

وأضاف د. عاطف عبد اللطيف أن الفيلم يرصد ما تعرَّض له العالم من كوارث طبيعية خلال السنوات الأخيرة مثل جفاف الأنهار والأعاصير والزلازل واشتعال الحرائق في الغابات وتزايد ظاهرة التصحر التي تهدد بفقر غذائي.

فيلم البطارية ضعيفة تدور أحداثه الفيلم حول الدكتور آدم العالم المصري الذي يعيش في أمريكا وبعد إصابته بفيروس "كورونا" يعود مع زوجته إلى مصر ويختارا مدينة "سانت كاترين" المحتفظة بطبيعتها وجوها النقي في محاولةٍ للبحث عن طوق لنجاة البشرية في رسالة للعالم من بلد السلام والتسامح.

الجدير بالذكر أن فيلم "البطارية ضعيفة" قصة وبطولة عاطف عبداللطيف، وتشاركه البطولة دينا صلاح وسيناريو وحوار ومعالجة چوزيف فوزي، وإخراج سامح ماهر، ويشارك في بطولته بدو سيناء.

وقد اختتم مهرجان الغردقة السينمائي لسينما الشباب فعالياته اليوم الإثنين بتوزيع الجوائز على الأفلام الفائزة بالمهرجان.