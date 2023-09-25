بهذه الطريقة.. نوال الزغبي تروج لأغنيتها الجديدة "فخامة معاليك"

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أحمد جودة - القاهرة -

روجت الفنانة نوال الزغبي لاغنيتها الجديدة "فخامة معاليك"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نوال الزغبي تروج لاغنيتها الجديدة "فخامة معاليك" عبر حسابها الشخصي إلانستجرام



ونشرت الفنانة نوال الزغبي صورة لها عبر حسابها وعلقت علي هذه الصورة قائلةً:"شاهد غدًا أغنية فخامة معاليك عند الساعة السادسة مساءً على اليوتيوب قناة لايف ستايل".

نوال الزغبي



تفاصيل أغنية" فخامة معاليك "



أغنية "فخامة معاليك "باللهجة الخليجية، ومن كلمات خالد ڤرناس والحان ياسر نور وتوزيع هاني ربيع، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

وتم تصوير أغنية “فخامة معاليك” على طريقة الفيديو كليب مع المخرج اللبناني فادي حداد.

ما هي آخر أعمال نوال الزغبي





والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي أغنية ريتا، والتي حازت على إعجاب الجمهور وحققت نسب مشاهدات مرتفعة.