نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطيفة: عشت أسعد أيام حياتي في مصر.. وربنا حاميها ومحافظ عليها في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أشادت الفنانة لطيفة، ببرنامج "كلام في السياسة"، قائلة: "أنتم لا تتحدثون في السياسة فقط، لكنكم تتحدثون في وجداننا وحياتنا وروحنا ومستقبل أبنائنا وعن مصر التي حمت الجميع".

وأضافت "لطيفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "أعيش في مصر منذ 30 سنة، وأريد أن أقول لكل مصري ومصرية أن يفتخروا ببلدهم، و75% من أهلي يعيشون معي في مصر".

وتابعت لطيفة: "البلد دي ربنا حاميها ومحافظ عليها بناسها والانتماء ثم الانتماء"، وأيدها الإعلامي أحمد الطاهري في حديثها قائلا: "القيادة السياسية في مصر سابقة الزمن ورأت ما لم يرَه كثيرون منذ فترة طويلة، وأهلنا وأحبابنا في تونس يخوضون مواجهات كثيرة لانتزاع تونس في الظلام".

وقالت لطيفة: "لن يستطيعوا اختطاف تونس، لأن الشعب التونسي عنيد وواعٍ ومثقف، ولن أنسى اليوم الذي غنيت فيه أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو يوم مهم جدا في حياتي، ولن أنسى ما حدث في عامي 2011 و2012 وتعبنا وقلقنا وخوفنا على مصر".

وواصلت: "كبرت وتعلمت في مصر، وشعبها وإعلامها وناسها وقيادتها احتضنوني وأوصلوني إلى ما أنا عليه الآن، وعِشت أسعد أيام حياتي في مصر".

وكانت الفنانة التونسية لطيفة، قد غنت في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أثناء احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة في التجمع الخامس، حيث قدمت عرضا بعنوان "المصرية"، وهي من كلمات هشام سيلمان ومحمد إبراهيم، ومن ألحان الفنان محمد رحيم، وتوزيع مينو، وكان ذلك 30 مارس 2019.

آخر أعمال لطيفة

يذكر أن آخر أعمال لطيفة، كان طرحها أحدث أغنياتها بعنوان ناس كتير، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب شهر أغسطس الماضي، وهي ثالث أغاني ألبومها الصيفي «لطيفة 2023».

أغنية ناس كتير للطيفة، من كلمات كريم حكيم، في ثاني تعاون له مع لطيفة بعد أغنية «من بلدي»، ومن ألحان شريف إسماعيل، وتوزيع بيرم المرغني، وقامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج عمرو دونجا بمدينة العين السخنة.

كلمات أغنية «ناس كتير»

وتقول كلمات الأغنية:

خلى بالك.. م اللى يبعد وقت ضيقة

واللى مايقولش الحقيقة

واللى باع غيرك.. وبعد يومين حكالك

خلى بالك.. م اللى يتمسكن في وشك

ده اللى متعود يغشك

واللى بالحنية جالك واشتكالك

ناس كتير.. أفعالها بتبين طباعها

ناس كتير.. ضلك عشان الحظ عالى

ناس في يوم.. ماتعوزها متصابه في سمعها

ناس في يوم.. ماتعوزك أنت بتبقى غالى