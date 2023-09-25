نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. المؤلف محمد صلاح العزب يوضح سبب خلافه مع المخرج هادي الباجوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المؤلف محمد صلاح العزب، عن سبب خلافه مع مخرج مسلسل «سفاح الجيزة»، وموقفه من نهاية الجزء الأول التى أثارت جدلًا كبيرًا، حيث أشار إلى أنها تم تغييرها ولم تكن مُرضية بالنسبة إليه.

المؤلف محمد صلاح العزب



وأكد السينارسيت محمد صلاح العزب فى تصريح خاص لـ «الفجر الفني» عن سبب خلافاته الفنية مع المخرج هادي الباجوري وقال: «سبب خلافي معه، هو فني وراجع لتغيير سيناريو آخر حلقتين من المسلسل، وتم إضافة خط درامي وشخصية (نور) وهى زوجة المنتج، وأعتقد هذا الشىء تم على حساب المجاملات، وأنا منذ البداية كنت رافض إخراجه للمسلسل، ولم أري ملائمته لإخراج هذا النوع من المسلسلات، لأن تجاربه السابقة فى الأشياء المشابهة لهذا النوع لم تكلل بالنجاح».



وتابع: «سلمت سيناريو المسلسل كاملًا للمنتج، وقال لي أن المخرج هادي الباجوري سيتولي مهمة إخراج المسلسل، وفى العادي ومن المفترض أن بيتم تصوير وإخراج السيناريو بالشكل المرسوم، ولكنني فوجئت أن تم تغيير آخر حلقتين وإضافة خط زوجة المنتج (إنجي أبو السعود)، والنهاية تم تغييرها ولم تظهر بالشكل المكتوب».

المؤلف محمد صلاح العزب

وأشار المؤلف إلي عدم تقبله لنهاية الجزء الأول من المسلسل قائلًا: «كانت أقوي من ذلك، وتم الإستعانة بطبيب نفسي فى آخر حلقتين لتشريح الحالة النفسية للسفاح وكأننا فى برنامج مش فى عمل درامي، وهذا الخط أضعف من الحبكة والسيناريو المكتوب فنيًا لتشريح الحالة النفسية للسفاح طوال الحلقات السابقة، فتلك الإضافة لم أُكن مرحب بها على الإطلاق، وهناك مشهد آخر وهو اختطاف نجل الظابط لم ينفذ بالشكل المكتوب فى السيناريو، وغيرها من التفاصيل».



المؤلف محمد صلاح العزب يقدم شكوي فى نقابة المهن السينمائية

أكد المؤلف محمد صلاح العزب على أنه تم تقديم شكوي فى نقابة المهن السينمائية للنظر فى مسألة تغيير سيناريو مسلسل «سفاح الجيزة» وقال: «من البداية، وفى حساباتي أن هناك جزء ثاني من العمل، وتم إضافة خطوط درامية وحذف بعض المشاهد من قبل ورشة كتابة العمل والإخراج وتحديدًا دور إنجي أبو السعود زوجة المنتج طارق نصر، فهذا لا يليق أو يصح من عُرف الشغل، وحاليًا هناك شكوي مقدمة لنقابة المهن السينمائية».

المخرج هادي الباجوري

المؤلف محمد صلاح العزب يكشف مصير الجزء الثاني من "سفاح الجيزة"



كشف المؤلف محمد صلاح العزب عن مصير الجزء الثانى من مسلسل «سفاح الجيزة» قائلًا: «بيتم حاليًا كتابة الجزء الثانى بأفراد وورشة كتابة جديدة، وهيتم تصويره بمخرج آخر غير هادي الباجوري».

مسلسل سفاح الجيزة

مسلسل سفاح الجيزة



يُصنف مسلسل «سفاح الجيزة» ضمن أعمال الجريمة والإثارة، وهو مبني على أحداث حقيقية عن قصة «قذافي فراج عبد العاطي» المعروف إعلاميًا بلقب «سفاح الجيزة»، الذي شغلت قضيته الرأي العام فى مصر وكانت نهايته الحكم عليه بالإعدام، ويرصد المسلسل تلك الأحداث فى 8 حلقات فقط.

مسلسل سفاح الجيزة



ودرات أحداث الجزء الأول من المسلسل حول شخصية «جابر» الذي جسده النجم أحمد فهمي، وعلي مدار الحلقات يقوم بإنتحال شخصيات متتعدة للتخفي، واستدراج ضحاياه وارتكاب جرائمه بطرق بشعة، كما يكشف العمل أيضًا عن دوافعه النفسية المتعلقة بصدمات الطفولة والتى شكلت جزء كبير من شخصيته وأصبح أخطر قاتل مُتسلسل، خلال أحداث المسلسل.



أبطال مسلسل سفاح الجيزة



شارك فى بطولة مسلسل «سفاح الجيزة» نخبة من نجوم الفن منهم: أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، حنان يوسف، صلاح عبد الله، ميمي جمال، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي وغيرهم من ضيوف الشرف، والعمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد صلاح العزب، ورشة كتابة إنجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.