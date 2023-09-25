نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان طلاقه.. تعرف على عدد زيجات شريف منير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن منذ قليل الفنان شريف منير طلاقه من زوجته لورا عماد، حيث شارك منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق قائلًا: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شئ قسمة ونصيب وأتنمى لها كل خير".



الزيجة الأولى لشريف منير

تزوج الفنان شريف منير للمرة الأولى من سيدة تدعى "ناهد" خارج الوسط الفني، وأنجب منها: أسما وفؤاد، وأصيبت ناهد بمرض سرطان القولون قبل وفاتها.



الزيجة الثانية لشريف منير

بعد أن تزوج شريف منير من الفنانة لورا عماد، أنجب منها ابنتيه الصغيرتين كاميليا وفريدة، وقررت لورا اعتزال الفن للأهتمام بأسرتها وتربية ابنتيها، وكانت علاقتها جيدة بأبناء شريف منير من زوجته الأولى.



أزمة لورا عماد مع ابنتيها

فوجئ الفنان شريف منير، العام الماضي برسالة عتاب شديدة اللهجة من زوجته الثانية لورا عماد لابنتيها فريدة وكاميليا.

حيث شاركت لورا عماد، مقطع فيديو لزوجها شريف منير، مع عائلته أثناء تناولهم العشاء في أحد المطاعم، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت على الفيديو قائلة: "رسالة إلى بناتي فريدة وكاميليا.. بما إنكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما أديتكم عمري وصحتي وحبي واهتمامي وضحيت عشانكم كتير! وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم بأصحابكم بأمهات أصحابكم يشهدوا بإن أنا كنت أم عاملة إزاي!".



وتابعت لورا عماد: "بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة! وهقولكم حاجة واحدة بس! اللي مالوش خير في أمه ملوش خير في حد! بتمنالكم كل خير وصحة وإن ربنا يهديكم في يوم من الأيام! بس ربنا موجود وكبير قادر على اللي عمل فيكم كده إنه يرده ليه في يوم من الأيام! مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا أسمي".