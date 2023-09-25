نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حاتم يستعد للعرض الخاص لـ "حسن المصري".. 3 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استكمالًا لنجاحاته في الفترة الأخيرة، يستعد الفنان أحمد حاتم لعرض فيلمه الجديد "حسن المصري" بدور العرض السينمائية في مصر والوطن العربي يوم 4 أكتوبر المقبل، على أن يكون العرض الخاص للفيلم يوم 3 أكتوبر والمقرر إقامتها في إحدى دور العرض السينمائية الشهيرة.



وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "حسن المصري" مساء أمس، الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان "ولا بختار" استعداد لطرحه فى السينمات خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات وأداء علي لوكا، وألحان بيرى، ومن توزيع بدر مصطفى ومكساج أسامة طارق.

فيلم "حسن المصري" تدور أحداثه بين الدراما والأكشن، ليكشف عن انفجار سيارة، وإصابة حسن المصري في أذنه، وهو مسؤول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية، وتتوالى أحداث العمل في ذلك السياق، وقد تم تصوير معظم مشاهد الفيلم في العاصمة اللبنانية بيروت إضافة إلى عدد من المشاهد في القاهرة،



أبطال فيلم حسن المصري

فيلم "حسن المصري" يضم نخبة من نجوم الوسط الفني أبرزهم: أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف. والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.



آخر أعمال أحمد حاتم



الجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم فيلم "المطاريد" الذى طرح في السينمات خلال شهر يناير الماضى، وحقق نجاحًا هائلًأ فور عرضه، وهو إخراج ياسر سامي، تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، ويشاركه في البطولة عدد من نجوم الفن على رأسهم: إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود السويسي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.