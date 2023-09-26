نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص الحلقة الثانية حكاية الفريدو.. أحمد فهمي يمنع بيع شقة الهام شاهين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أحداث الحلقة الثانية من حكاية الفريدو بذهاب أحمد فهمي إلى منزل إلهام شاهين وسمع صوت خادمتها وهي تصيح بها بسبب كسرها لطبق وجلوسها في الأرض، ويقوم أحمد فهمي بطرد الفتاة بسبب مافعلته مع عمته "ثريا" التي تجسدها إلهام شاهين.

ويأخذ فريد "أحمد فهمي" عمته لتبدل ملابسها وتذهب لغرفة نومها، ثم يتركها ويستعيد ذكرياته مع حبيبته، ثم يقوم أحمد بتحضير الفطار لعمته ثريا، ثم يجلسان في الشرفة ليتناولا الفطار معًا.

فريد يتواصل مع سارة

ثم تظهر ندى موسى التي تجسد دور سارة طبيبة أطفال وهي تكشف على أحد الأطفال داخل عيادتها لتجد فريد أرسل إليها طلب صداقة على تطبيق فيسبوك وتحدثه ويخبرها بعودته إلى مصر، ويتصل فريد بسارة بناء على طلب منها وتحدثان عن أمور حياتهما الشخصية وطلب منها فريد مقابلتها.

ثم جلس فريد "أحمد فهمي" مع ثريا "إلهام شاهين" يتحدثان وظل يمازحاها، ثم ذهب ليقابل سارة "ندى موسى" وحدثها في الهاتف، ثم عاد فريد للمنزل ليجد سلمى زوجة أخيه تأخذ ثريا خارج المنزل ليدخل الشقة ليجد شقيقه يوقع عقد بيع الشقة ويتشاجر معه ويقوم بطرده هو وزوجته ليجلس مع ثريا وتظل تبكي ويحاول تهدأتها، ثم ذهاب لمهاتفة سارة ليخبرها بحدوث المشكلة ويخبرها بما حدث أثناء مقابلتهما.

ويهاتف سارة فرح ويطلب منها بالذهاب له في منزل ثريا، ثم تقوم فرح بمهاتفة مصطفى شقيق فريد لتخبره بمكالمة فريد لها وماذا تفعل معه لتتفق معهم على الذهاب له وإنها تخبره بجلوس ثريا معها، ليريها فريد فيديو على هاتفه أثناء اتفاق شقيقه على بيع الشقة واتفاق زوجته مع فرح على جلوس ثريا عندها، ثم تتركه فرح وتغادر.

فريد يذهب بثريا للطبيب

ثم يأخذ فريد ثريا لطبيب صديقه يدعى شادي "أحمد فريد"، ويتحدث معاها سائلًا إياها عن اليوم وبعض الاختبارات للذاكرة، ثم تخبره بإنها تريد الذهاب للحمام، ويخبره شادي بإنه وجد لها ممرضة تجلس معها متخصصة في مرض الزهايمر، ثم تعود ثريا إليهما.

عودة فريد وثريا للمنزل

ثم عاد فريد وثريا إلى المنزل ويذهب إليها ليسألها عن سبب حزنها لتخبره إن السبب ذهابها لطبيب وأسئلته لها، ويدق جرس الباب ليجده شخص تابع لصاحب العمارة التي تسكن بها ثريا ويقوم بتهديد فريد، وتصل إليه زينب الممرضة "إيمان السيد" وتخبره بإنها الممرضة التابعة لشادي ويتركهما ويذهب ليقابل أحد جيرانه "فتوح أحمد" ليهدده هو الآخر لعدم ترك الشقة ويتركه فريد ويذهب، ثم يعود فريد لثريا والممرضة، ويرن هاتفه، ثم تعود سارة للمنزل لتجد والدها يناديها "محسن صبري" لتتفاجأ بوجود طليقها في المنزل "عابد عناني"، وتنتهي الحلقة.