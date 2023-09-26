نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة ال ٣٩ لمهرجان الإسكندرية السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يعقد الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ورئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الخامسة مساء الخميس المقبل الموافق ٢٨ سبتمبر الجاري بمحافظة الإسكندرية.

الإعلان عن كافة التفاصيل

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الإعلان عن كافة تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وعدد الأفلام والدول المشاركة، كما سيتم الكشف الفنانين المقرر تكريمهم خلال فعاليات المهرجان وأهم الإصدارات وأعضاء لجان التحكيم.

وسبق وأن أعلنت إدارة المهرجان عن إهداء الدورة ال٣٩ للنجمة الكبيرة إلهام شاهين، كما تم الإعلان عن عدد من المكرمين وعدد من الورش بالإخراج والتصوير التي سوف تقام ضمن فعاليات المهرجان.

نبذه عن مهرجان الاسكندريه السينمائي

يذكر أن الدورة ال ٣٩ للمهرجان تفتتح فعالياتها يوم الأحد المقبل الموافق ٣ أكتوبر بمكتبة الإسكندرية وتستمر حتي ٥ أكتوبر، تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وأسيا وأوروبا.