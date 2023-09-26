شاهد.. هيدي كرم تخطف أنظار جمهورها

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أحمد جودة - القاهرة -



شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها صورة جديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

بهذه الطريقة.. هيدي كرم تخطف أنظار جمهورها

وظهرت الفنانة هيدي كرم بإطلالة شبابية رقيقة مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني مرتدية فستان قصير كثير الألوان المُبهجة ومن الناحية الجمالية شعرها منسدلا على كتفها وواضعة ميك اب يليق بهذه الإطلالة الجذابة، وظهرت وهي داخل سيارتها وتقودها.

هيدي كرم



أعمال هيدي كرم المقبلة

يشار إلى أن الفنانة هيدي كرم تستعد لعرض أجدد أعمالها السينمائية فيلم "آل شلبي" والذي تشارك خلاله في البطولة برفقة الفنانة سوسن بدر وليلى علوي ولبلبة وهو يدور حول 4 شقيقيات يواجهن ظروفهم العائلية مع تطور الأحداث بينهن.



ما هي آخر أعمال هيدي كرم؟

والجدير بالذكر أن آخر أعمال هيدي كرم هو فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، ولكنها ظهرت خلاله كضيفة شرف فقط، والفيلم من بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني والفنان ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة بالإضافة إلى نخبة مميزة من النجوم والفنانين.