انت الان تتابع خبر صدمة زلزلت الوسط الفني .. حسام حبيب يرمي يمين الطلاق ويعلن انفصاله عن شيرين عبدالوهاب ويثير مواقع التواصل الاجتماعي!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بالأخبار المثيرة حول انفصال الفنان المصري حسام حبيب عن زوجته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد فترة طويلة من المشاكل بينهما.

نشرت صفحة باسم حسام حبيب منشورًا يقول: "أنا وشيرين انفصلنا الله يكتب لها الخير، والله يكتب لي الخير، وأرجو منكم عدم سؤالي عما حدث بيننا".

بعد التحقق والتدقيق، تبين أن الخبر غير صحيح وأن الصفحة التي نشرتها مزيفة ولا علاقة لحسام حبيب بها.

في الآونة الأخيرة، نفى الفنان اللبناني وائل جسار الشائعات التي تشير إلى وجود توتر بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، قائلاً: "حسام حبيب وشيرين أصبحوا أخوتي، وعندما يحب الشخص يحبه بطريقة غير عادية. علاقتهما غير متوترة على الإطلاق، إنهما حبيبان وربما يحرص حسام على حمايتها وهي تحبه وهو يحبها، فكل الأقاويل عن توتر في علاقتهما مجرد شائعات".