محمود عبد المغني عن البطولة المطلقة: "كل شىء نصيب.. وأنا عاشق للشخصيات الفقيرة والمُهمشة"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان محمود عبد المغني، ضيفا على برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر شاشة الحياة، ليكشف لنا أسرار عن حياته الشخصية والمهنية.

وقال محمود عبد المغني إنه دائمًا يريد تقديم أدوار مهمة وجديدة ومتنوعة، مؤكدا ان المهم الشغف دائما للممثل ولا يتوقف عن التعلم والاجتهاد وعندما قدم فيلم (الركين) كنان يعيش مع تلك الطبقات والتعامل مع الشخصيات والنماذج المختلفة".

محمود عبد المغني: انا عاشق للشخصيات الفقيرة والمهمشة

وذكر: "انا عاشق للشخصيات الفقيرة والمهمشة وأحب أن ألقي الضوء عليها وأبرز مشاكلها وأن أضع حلول لها من خلال عمل درامي أو سينمائي، وحاليا السينما والدراما تهتم بكل النماذج والأنماط".

وضرب عبد المغني مثلا بدوره في فيلمي "النبطشي" و"الركين"، مشيرا إلى أن من أسرار فيلم النبطشي أنه اندمج في مشهد وقال كلام غير مكتوب وهو مشهد لا ينسي.

وعن أصعب شخصية قدمها أجاب: "ريشة الطبال" في فيلم "دم الغزال" من أصعب الشخصيات كما أنه يحب مسلسل "طرف ثالث" وأيضا مسلسل "ظل الرئيس

محمود عبد المغني عن البطولة المطلقة: انا بجتهد وكل شىء نصيب

وعن البطولة المطلقة، قال الفنان محمود عبد المغني: "انا بجتهد وكل شىء نصيب، وأهتم بالأدوار وحب الناس، وأنا عندي قوة رفض لأي عمل لا أتأثر به، ومن الممكن أن يؤثر عليا ماديا ولكن دي شخصيتي وقناعتي".

فيلم يوم 13

يذكر أن الفنان محمود عبد المغني، شارك مؤخرًا في فيلم " يوم 13 " مع الفنان أحمد داود، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائي، ودارت أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

أبطال فيلم يوم 13

وشارك في بطولة الفيلم، كل من: أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.