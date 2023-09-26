منة شلبي تخوض أول تجربة مسرح لها في "ميوزكلي"

القاهرة - محمد ابراهيم - فاجأ السيناريست مدحت العدل، جمهوره خلال تصريحات تلفزيونية عن تقديم الفنانة منة شلبي، بطولة مسرحية “ميوزكلي” تعرض في موسمي الرياض وجدة، وذلك بعدما كتب مسرحية “تشارلي تشابلن” وحققت نجاحًا كبيرًا.

منة شلبي في أول عمل مسرحي لها

ونجحت منة شلبي، أن تحقق مسيرة فنية مليئة بالأعمال المتميزة متنوعة بين أفلام سينمائية وأعمال درامية، وتعتبر مسرحيتها مع السيناريست مدحت العدل هي أول عمل مسرحي لها منذ بدايتها الفنية عام 2000.

آخر أعمال منة شلبي

والجدير بالذكر آخر أعمال منه شلبي مسلسل تغيير جو والمسلسل من بطولة إياد نصار، ميرفت أمين، صالح بكري، عصام عمر، شيرين، محمود قابيل، رزان جمال، وغيرها من الفنانين، وحاز المسلسل على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وتم عرض المسلسل في رمضان.