نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الطلاق رسميًا.. من هي لورا طليقة شريف منير؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان شريف منير انفصاله عن زوجته الثانية الفنانة لورا عماد بشكل رسمي، وعبر حسابه على Instagram، كتب شريف منير "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير"، ذلك بعد فترة زواج امتدت لسنوات طويلة.

وبات الكثير من الجمهور يتساءل عن لورا عماد، ومؤخرا، فاجأت لورا الجمهور بكشفها عن وجود خلافات بينها وبين ابنتيها فريدة وكاميليا شريف منير.

من هي زوجة شريف منير لورا عماد؟

لورا عبد الأحد، واشتهرت بـ لورا عماد، وولدت في 1 يناير عام 1972، وهي مسيحية الديانة، بدأت حياتها الفنية كموديل إعلانات، ودخلت مجال التمثيل بمحض الصدفة، بعد ما قدمها أحد مخرجي الإعلانات للمنتج والفنان سامي العدل، إعجابًا بملامحها، كان أول أعمال لورا عماد، هو فيلم البطل، بطولة الفنان أحمد زكي، والذي عُرض عام 1997،شاركت لورا في مسلسل الرجل الآخر، مع الفنانة ميرفت أمين عام 1999، كما شاركت في فيلم سوق المتعة عام 2000، وفيلم أرض الخوف عام 2000.

آخر ظهور لـ لورا عماد على الشاشة

كان آخر ظهور لـ لورا عماد على الشاشة من خلال فيلم لو كان دا حلم، عام 2001، ثم ابتعدت عن الفن بعد زواجها من الفنان شريف منير وإنجابها ابنتيها فريدة وكاميليا، عادت لورا عماد، من جديد للساحة الفنية من خلال مسلسل نصيبي وقسمتك 4، حيث شاركت في حكاية وأنسى روحي وياك، وعُرضت عام 2022.

من سيدة تدعى ناهد

كانت لورا عماد الزوجة الثانية لشريف منير بخدمة والزوجه الأولى، وروج شريف للمرة الأولى من سيدة تدعى ناهد وهي من خارج الوسط الفني، والذي أنجب منها ابنتيهما أسماء شريف منير، ولكن ناهد أصيبت بمرض سرطان القاولون، ثم رحلت عن عالمنا، ثم تزوج شريف منير من لورا عماد وهي كانت صديقة زوجته الأولى.

ظلت لورا تخدم صديقتها ناهد، حتى رحلت عن عالمنا بعد إصابتها بالسرطان، وكانت دائمًا بجانب أولادها بعد رحيلها، وعلى الرغم من اختلاف الديانات، إلا أن زواج شريف منير ولورا عماد، كان من الزيجات الأكثر استقرارًا في الوسط الفني، ولكنهما انفصلا منذ قليل.

اخر اعمال شريف منير

يذكر أن الفنان شريف منير عرض له مؤخرا مسلسل "إيجار قديم" من تأليف عمرو الدالي، إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وكي ميديا، إخراج طارق رفعت وبطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، فيدرا، هشام إسماعيل، حازم سمير، ميمي جمال، حنان سليمان، رحمة حسن، إلهام وجدي وبسمة داوود مع ظهور خاص للفنان صلاح عبد الله.