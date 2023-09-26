نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| محمد عيد: كواليس "دولارات دولارات" كانت ممتعة.. والإيرادات تحدد مستوى نجاح الفيلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد عيد، عن شخصيته في فيلمه الجديد "دولارات دولارات" الذي عرض مؤخرا في إحدى السينمات الكبري بمدينة 6 أكتوبر، كما كشف سبب حماسه وتجربته مع نجوم فيلم "دولارات دولارات".

في البداية قال محمد عيد في تصريح لـ "الفجر الفني": "يوجد عوامل كثيرة جذبتني لانضمامي لفيلم (دولارات دولارات) كان أهمها العمل مع المخرج محمد خضري، ثانيا العمل مع الفنان صلاح عبد والفنان نضال الشافعي، لأني كنت أتمنى العمل معهم منذ فترة طويلة".

وعن شخصيته في "دولارات دولارات" قال: أقدم شخصية "بودي جرد" ويجمعني مع الفنان صلاح عبد الله العديد من المواقف الكوميدية وإلقاء الإفيهات، وسعيد بالعمل معه للغاية، وكواليس الفيلم كانت ممتعة".

محمد عيد: الإيرادات تحدد مستوي نجاح الفيلم

وعن رأيه في الإيرادات وعما إن كانت تحدد نجاح فيلم ما عن الآخر، أكد: "طبعا الإيرادات تحدد مستوى نجاح الفيلم وللممثل نفسه وإن شاء الله هيحقق فيلمنا نجاح كبير".

أحداث فيلم دولارات دولارات

ويذكر ان تدور أحداث فيلم “ دولارات دولارات ” في إطار أكشن كوميدي، ويتناول بعض العوالم الخفية التي يتعرض لها الشباب الذين يسلكون طرقا غير مشروعة فتتغير حياتهم بين يوم وليلة وتنقلب رأسا على عقب وذلك في إطار تشويقي.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد أعلنت عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، عن الأغنية الدعائية لفيلم “دولارات دولارات » من غناء خالد السالم، بعنوان «قليل البخت”

أبطال فيلم دولارات دولارات

يشارك في بطولة فيلم “دولارات دولارات” كل من نضال الشافعي، منة فضالي، هالة فاخر، محمود حافظ، ميدو عادل، مدحت تيخة، إبرام سمير، راندا البحيري، أمينة، ياسر علي ماهر، طاهر أبو ليلة، حسن عبد الفتاح، علاء مرسي، صبري عبد المنعم، والمطرب محمد السالم، إنتاج "آرت ميوزك" مدحت سعد، تأليف طارق رمضان، مدير تصوير وائل يوسف، إخراج محمد خضري.

ويشارك في الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم ميدو عادل، ياسر على ماهر، الفنان الراحل فايق عزب، ومجموعة من الوجوه الصاعدة ويعد أبرزهم سلمى سعيد، رودينا الشربيني، ماليكا، لودى على، فيفيان، الفنانة السورية غصون، كوكي، وآخرين، وهو سيناريو وحوار طارق رمضان، ومن إخراج محمد خضرى وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.