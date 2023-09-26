نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل فيلم "البقاء للأصلع" لـ غادة عبد الرازق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أزاحت الفنانة غادة عبد الرازق، الستار عن أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "البقاء للأصلع".

وقالت غادة عبد الرازق خلال تصريحات تلفزيونية لها: "الفيلم كوميدي، ويضم مجموعة من الفنانين منهم الفنان بيومي فؤاد وأحمد آدم ومحمود حافظ، وغيرهم من الفنانين".

وأضافت: "كنت سعيدة إن المخرج جميل وكل حاجة حلوة في الفيلم ونفسي ينزل عشان اتفرج عليه".

وأشارت إلى أن تركيبة الفليم لطيفة، متابعة: "وأنا بقالي كتير معملتش كوميدي".

غادة عبد الرازق في رمضان 2024

وعلى صعيد آخر، أعلنت غادة عبد الرازق عن تواجدها في موسم رمضان 2024 بمسلسل من 15 حلقة.

آخر أعمال غادة عبد الرازق



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق حكاية "تحت الحزام" من مسلسل "حدث بالفعل".



تعرف على أحداث مسلسل "حدث بالفعل"



ويشمل مسلسل "حدث بالفعل" 101 قصة حقيقية تتعلق بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

أبطال عمل حكاية "تحت الحزام"

الحكاية من بطولة غادة عبد الرازق، سلمى أبو ضيف، خالد أنور، بسنت حاتم، وغيرهم من الفنانين، وهي من تأليف فادي النجار ومن إخراج محمد هشام الرشيدي ودارت أحداث الحكاية في 3 حلقات فقط.