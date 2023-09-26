نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطفي لبيب: "كتبت تفاصيل حرب 6 أكتوبر في سيناريو فيلم وطبعتها في كتاب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان لطفي لبيب تفاصيل مشاركته في حرب أكتوبر المجيدة، وذلك خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر شاشة CBC.

وقال لطفي لبيب: "تجنيد دفعة 70 وخريج عام 70 من معهد فنون مسرحية، مشيرًا إلى أنه قام بكتابة أحداث حرب أكتوبر كاملة في سيناريو فيلم واحد وقام بطبعه في كتاب وعرضه في السوق، وتم بيع الطبعة الأولي والثانية والثالثة".

وتابع حديثه قائلًا، أنه قام بكتابة كافة التفاصيل التي حدثت في يوم 6 أكتوبر، بداية من عبور الجيش الثالث، وانتهي بتوقيع اتفاقيات الفصل بين القوات التي كانت في الكيلو 101.

آخر أعمال الفنان لطفي لبيب

شارك الفنان لطفي لبيب مؤخرًا في فيلم "مرعي البريمو" مع النجم محمد هنيدي الذي يتم عرضه حاليا في دور العرض السينمائي وحقق أعلى الإيرادات ونجاحًا كبيرًا منذ عرضه في السينمات، وظهر خلال الأحداث كضيف شرف في دور جد محمد هنيدي، والفيلم شارك في بطولته محمد هنيدي،غادة عادل، نانسي صلاح، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.

وسبق وأن كشف الفنان لطفي لبيب عن تفاصيل حالته الصحية، وذلك بعد انتشار بعض الشائعات عنه خلال الفترة الأخيرة وإعتزاله التمثيل.

وقال لطفي لبيب خلال مداخلة هاتفية أجراها في برنامج "حضرة المواطن"، قائلًا:" أنا كويس وبخير وربنا يعدي الأزمة الاقتصادية على خير وياما دقت على الراس طبول"

وكشف لطفي لبيب أنه كان أصيب بجلطة في المخ وأثرت على الجانب الأيسر من جسده، وتابع: "التمثيل مبقاش مهم أوي بسبب حالتي الصحية، وبدأت أتجه للكتابة وعندي رصيد كتابة من سنوات".