نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة صدقي: لم يتم إلغاء الجزء الثاني من "جعفر العمدة" وعرض المسلسل في 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعربت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها بدور "صفصف" الذي جسدته في مسلسل "جعفر العمدة" ونجاحه ".



وأضافت في تصريحات صحفية: "صفف عملتلي قاعدة مع أجيال مكنوش يعرفوني الأطفال والشباب الصغيرين، وبقدر الإمكان بحاول أعمل حاجة تعجبهم ويمكن تكون أحسن من صفصف أو لا".



وأكدت: "بالطبع هناك جزء ثاني من جعفر العمدة هو متلغاش، ولكن هيبقى 2025، ولازم يتحضر كويس عشان يبقى على نفس قدر الجزء الأول".



وكانت الفنانة هالة صدقي قد فازت بجائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية، عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في موسم رمضان 2023



تعرف على أحداث مسلسل جعفر العمدة

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة محمد رمضان، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات مع زوجاته، ويحارب من أجل الوصول إلى ابنه المفقود.