تامر حسني ينشر مقطعًا من فيلم "تاج" ويوجه رسالة للطلاب والمدرسين (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - يحرص دائمًا نجم الجيل تامر حسني على توجيه الرسائل الهامة والطاقة الإيجابية من خلال أعماله الفنية سواء من كانت أفلامه السينمائية أو أغانيه وقد رأينا ذلك كثيرًا في أعماله السابقة، حتي وصلنا إلى فيلمه الأخير "تاج" الذي كان يحمل داخله العديد من الرسائل والطاقة الإيجابية ومن أكثر الرسائل المحفزة للجمهور داخل الفيلم هو أن كل شخص يمكنه أن يكون هيرو في مجاله.

وقد وجه أيضا تامر حسني خلال الفيلم مشهد عن السوشيال ميديا ومدي تأثيرها على الأطفال، فقد نشر تامر حسني مقطع من فيلم "تاج" وهو مقطع السوشيال ميديا حيث نشر ذلك المقطع عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ماذا قال تامر حسني عن مقطع السوشيال ميديا من فيلم تاج ؟

وعلق عليه قائلًا: "ياريت تقروا الكلام، مشهد اجتماع المدرسين عن اخطار السوشيال ميديا على مجتمعنا والجيل الحالي ومحاولة ايجاد حلول للتصدي ياريت تركزوا في الحوار عشان بجد ممكن ينفع أسرنا وأطفالنا".

وأضاف قائلًا: "ملحوظة، المُدرس اللي مش طايقني هو مدرس عنصري وطبقي ومتنمر عشان انا في الفيلم كنت متربي في ملجئ (دار ايتام ) بس في الحقيقه هو صاحبي من سنين ومش بالاخلاق دي خالص هو اوحش من كده بكتير في الفيلم كان نفسي لو المدارس في مصر تطبق الفكره دي من خلال يوم قومي احتفالي يتجمع فيه كل النشاطات وكإنه مشروع تخرج المدرسه كلها تشارك فيه دي من امنيات حياتي".

ما هي آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية ؟

وفي سياق متصل يذكر أن فيلم "تاج" هو آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية، ويضم الفيلم عدد من النجوم أبرزهم دينا الشربيني، ساندي، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" السوبر هيروز في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية.

ما هي آخر أعمال تامر حسني الغنائية؟

وفي سياق منفصل يذكر أنه قد نجح نجم الجيل تامر حسني في الحفاظ على صدارة يوتيوب واحتلال التريند بكليب "حوا" وحقق نسب مشاهدة عالية نحو 11 مليون مشاهدة، وحصل على إشادة كبيرة من الجمهور.

وتعد أغنية حوا هى الأغنية الثالثة من ألبوم الصيف هرمون السعادة وهى من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع علي فتح الله ومكساج مودي منير والكليب من إخراج تامر حسني.