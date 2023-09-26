حسن العدل: كنا بنتسابق مين يعدي الأول في حرب 6 أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان حسن العدل عن ذكريات انتصار 6 أكتوبر، وذلك خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمها الإعلامية إسعاد يونس عبر شاشة dmc.

حسن العدل: قبل الحرب كنا بنلعب كورة

وقال حسن العدل: "قبل الحرب كنا جايبين قصب وجايبين كورة نلعب بيها وقبلها بنص ساعة قالوا اجمع الناس، وكان في صمت فظيع وسرية تامة عن الحرب، والساعة 2 و5 دقائق، كان الطيران صوته من فوق دماغنا".

وتابع: "قالوا استعدوا وخليكوا في الحفرة، وبدانا نتحرك على القنال، وبدأت الوحدات تتجمع، وكلنا عاوزين نعدى، وكانت روح ما بعدها روح، وكنا بنتسابق مين يعدى الأول، وكان المنظر أكن نمل طالع".

آخر أعمال الفنان حسن العدل

ويذكر ان شارك الفنان حسن العدل في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "بابا المجال" التي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضة.

أحدث مسلسل "بابا المجال"

وتدور أحداث مسلسل "بابا المجال"، ضمن إطار درامي ملئ بالأكشن والإثارة، ويحكي قصة تاجر قطع غيار سيارات يبدأ رحلته من الصفر في هذا المجال، حيث يعيش في البداية بين المصاعب والعراقيل التي تعترض طريقه، إلا أنه يُصر على التحدي وإثبات ذاته في مجال التجارة حتى يلقب باسم "بابا المجال".

أبطال مسلسل بابا المجال

ويضم مسلسل "بابا المجال" مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم سوسن بدر،باسم سمره، نسرين امين، رياض الخولي، عارفة عبد الرسول، احمد كشك، محمد رضوان، محمود حافظ، جومانا مراد، فرح يوسف، مها نصار، بالاضافة الر عدد اخري من النجوم، والعمل من تاليف واخراج احمد خالد موسي.