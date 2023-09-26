أول رد من ميدو عادل بعد صفع لقاء سويدان له

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان ميدو عادل،، على صفع الفنانة لقاء سويدان له في كواليس مسرحية سيد درويش، مشيرًا إلى أنها كانت تسعى لخلق مشاكل وخلافات معه.

أزمة ميدو عادل ولقاء سويدان

وقال ميدو عادل، في تصريحات تليفزيونية إن الخلافات بينه وبين لقاء سويدان كانت موجودة من قبل سفر أبطال المسرحية إلى الإسكندرية.

وأضاف: "المرة دي كل الناس اللي نحوا هما شهود العيان اللي كانوا بيقولولي هي هتموت وتستفزك، وكل يوم لمدة 30 ليلة سواء في إسكندرية أو القاهرة، كانت بتحاول تخلق مشكلة، وهما يقولولي أهدى وسبحان الله ربنا كان مهديني عليها.

وقال إنه كان سيتشاجر مع لقاء سويدان بعد صفعها له، مضيفا: “لما عملت الحركة دي كنت هاكلها علقة موت بس الناس مسكوني وقالولي ربنا بيحبك أن أنت سكت عشان ماتوقعش نفسك في الغلط وتعرف تجيب حقك وحق ناس كتير أوي بقوا وراك”.



تعليق لقاء سويدان على خلافها مع ميدو عادل



سبق وكتبت الفنانة لقاء سويدان، منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت: «صباح الخير.. انا مش هتكلم في مشكلة أمام الشئون القانونية من يوم ٢سبتمبر وأمام الرقابة الإدارية.. ومش حرد علي بوستات فيها تجاوز غير بالقانون.. وماتدخلوناش في تصفية حسابات خاصة.. وحوارات يراد بها انتقام شخصي.. شكرا».

خلاف ميدو عادل مع لقاء سويدان

ومن جانبه، ونشبت مشادة كلامية بين الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل، بعد إسدال الستار في ختام مسرحية سيد درويش، التي قدمت أمس على مسرح البالون، وذلك بعدما اتهمته بسبها والسخرية منها، مما دفعها لـ صفع ميدو وسط دهشة أبطال العرض المسرحي، ليتدخل الأمن للفض بينهم.

مسرحية سيد درويش



ويذكر ان مسرحية سيد درويش بطولة الفنان ميدو عادل، الذي يقدم دور الفنان الشعبي سيد درويش ومراحل حياته، والفنانة لقاء سويدان والتي تشارك في شخصية «جليلة»، وكوكبة من الفنانين سيد جبر، رشا سامي، علاء الحريري، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني وغيرهم، العرض يتناول السير الذاتية لفنان الشعب سيد درويش، وتدور أحداثه حول المحطات الهامة في حياته ومواقفه الوطنية، وكذلك إسهاماته الفنية التى أثرى بها الفن، وأهم المتغيرات التى أدخلها إلى عالم الطرب، حيث أحدث سيد درويش نقلة نوعية للموسيقي العربية وعبر عن فئات كثيرة من المجتمع وكذلك مشاكل الطبقات المهمشة.