آخرهم شريف منير.. أبرز حالات الطلاق في 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - يظل الوسط الفني محل أنظار الجميع دائمًا، فعند تعرضه لأي أزمة سرعان ما يتحدث عنها الجمهور، ولعل من أشهر الأزمات التي يمر بها الوسط الفني، هي أزمات الطلاق التي انتشرت بشكل كبير مؤخرًا، ليكون هذا الحل الوحيد لإنهاء الخلافات التي تحدث بين الطرفين بالرغم من قصة حبهم، وكان آخرهم شريف منير الذي أعلن أمس انفصاله عن زوجته السيدة لورا،وفي السطور التالية يرصد لكم “دوت الخليج الفني” أبرز الزيجات التي انتهت في عام 2023:

طلاق تامر عاشور

تم طلاق الفنان تامر عاشور وسمر أبو شقة، أعلنت سمر عن خبر انفصالها بشكل نهائي، في تصريحات صحفية لها، وذلك بعد مرورهما بالعديد من المشاكل في السنوات الأخيرة، حيث تم الطلاق رسميًا في هدوء وتكتم بين الأسرتين، وأكدت طليقة الفنان تامر عاشور أن ابنتهما تعيش برفقتها بعض الأيام ومع تامر عاشور البعض الآخر ويأتي انفصال تامر عاشور عن زوجته بعد زواج دام لفترة قصيرة.



وتزوج الثنائي في نهاية عام 2017، إلا أنهما انفصلا سريعًا بعد أقل من شهر وخرج وقتها عاشور وقال إن الانفصال جاء بسبب عدم وجود تفاهم بينهما، لكن لم يكن انفصال بشكل رسمي، وعادا الثنائي مرة أخرى، في منتصف عام 2018 وحينما حضر تامر عاشور وسمر، عقد قران الفنانة شيماء سيف ثم رزقا بابنتهما الوحيدة أيام.



طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل



تم طلاق بشكل رسمي بين تامر حسني وبسمة بوسيل بالرقم من قصة حب دامت لـ 12 عامًا، وكان الأمر بشكل مفاجئ للجمهور، حيث أعلنت بسمة بوسيل في الفترة الماضية عن خبر انفصالها رسميًا عن الفنان تامر حسني وكان ذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "بسمة" عبر خاصية "ستوري": "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق.. لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام"، ثم وجهت رسالة إلى الفنان تامر حسني وقالت فيها: "ربنا يكتبلك ويكتب لي كل الخير".



ونشر تامر حسني نفس "ستوري" بسمة بوسيل على حسابه في "إنستجرام " قائلًا: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا ولم يقدّر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بينا المودة والرحمة وأجمل أولاد، وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 عام مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند في حفظ الله".



طلاق الفنانة بشرى

أعلنت الفنانة المصرية بشرى إن عن خبر الانفصال الذي قد تم بينها وبين زوجها سالم هيكل بعد زواج دام نحو ٣ سنوات وعلقت قائلة: "الانفصال تم في هدوء تام وإنه تكن كل الاحترام لطليقها".



طلاق شريف منير



وأعلن شريف منير عن طلاقه من زوجته السيدة لورا عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير".