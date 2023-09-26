اختيار "أشر" لأداء الفقرة الترفيهية بين أشواط مباراة "سوبر بول"

القاهرة - محمد ابراهيم - وقع الاختيار على المغني الشهير آشر ليقوم بأداء الفقرة الغنائية الترفيهية بين أشواط أهم مباراة رياضية في الولايات المتحدة، وهي مباراة نهائي "سوبر بول" لكرة القدم الامريكية.

ووفق ديلي ميل، تلقى أشر العديد من عبارات التهنئة من عديد النجوم في هوليوود في مجال الموسيقى، لاختياره لهذه المهمة التي سبق وان اختير لها نجوم كبار، بداية من مايكل جاكسون وحتى بيونسيه.

وكان من أبرز من قدموا التهنئة لأشر، مغني الراب الشهير جاي زي، زوج النجمة بيونسيه، والذي يعد أغنى مؤدي راب في العالم حاليًا.

جاي زي وأشر

جاي زي

أصبح مغني الراب الشهير جاي زي، أغنى مغني راب في العالم بعد أن حدثت مجلة فوربس ترتيبه ضمن أغنى أغنياء العالم.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن جاي زي أصبح ضمن أغنياء العالم، بعد قيامه ببيع حصته التي تقدر بـ 50% من علامة صناعة المشروبات الروحية العالمية D’Ussé Cognac.

وبعد قيام جاي زي ببيع حصته المذكورة من هذه الماركة العالمية، أصبحت القيمة الإجمالية لثروته تصل لـ 2.5 مليار دولار.

ثورة طائلة

ووجد Jay-Z نفسه أكثر ثراءً من أي وقت مضى حيث عزز مكانته كأغنى مغني راب في العالم، وأصبحت الآن تبلغ ثروة قطب الموسيقى البالغ من العمر 53 عام، نحو 2.5 مليار دولار بعد أن قامت فوربس بتحديث تقديرها لصافي ثروته.

تقول الصحيفة البريطانية، أن ما ساهم في ثروته الهائلة، التي تجاوزت مؤخرًا علامة 2 مليار دولار، بيعه مؤخرًا لغالبية حصته البالغة 50 في المائة في ماركة كونياك D'Ussé إلى علامتها التجارية الأم Bacardi، والتي أكسبته 750 مليون دولار.