القائمة الكاملة لأبطال فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوي

القاهرة - محمد ابراهيم - بدء طاقم عمل فيلم "مقسوم" تصوير مشاهد الفيلم خلال الأيام الماضية، والفيلم تدور أحداثه في إطار عائلي كوميدي عن شلة سيدات يواجهن العديد من المواقف.



طاقم عمل الفيلم

يضم الفيلم عدد كبير من النجوم في مقدمتهم ليلى علوي وشيرين رضا، سماء إبراهيم، عمرو وهبه، سارة عبدالرحمن، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس.



حالة إنتعاشة فنية لليلى علوي



تعيش الفنانة ليلى علوى حالة من النشاط الفني خلال هذه الفترة، حيث تتعاقد على 3 أفلام ما بين التحضير والتصوير والعرض، حيث تعاقدت ليلى مؤخرًا على تقديم بطولة فيلم جديد بعنوان المستريحة، ويشاركها في بطولته بيومي فؤاد، كما انتهت منذ فترة من تصوير فيلم آل شلبي، والمقرر عرضه في موسم الشتاء المقبل، ويشارك في بطولته سوسن بدر، لبلبة، فيما تنتظر تحديد الموعد النهائي لعرض فيلم التاريخ السري لكوثر، الذي تشاركها بطولته زينة.

ما هي آخر أعمال ليلى علوي؟



وفي سياق أخر، عرض مؤخرًا فيلم شوجر دادي، الذي عرض في دور العرض السينمائية في مايو الماضي، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وخاصة بدول الخليج.

من هم أبطال فيلم شوجر دادي؟

فيلم شوجر دادي من بطولة: ليلى علوي، حمدى الميرغني، بيومي فؤاد، مي الغيطي، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب، جوهرة، تامر هجرس، هشام عباس، مروان يونس، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.



قصة فيلم شوجر دادي

وتناقش أحداث العمل فكرة المراهقة المتأخرة بين الأزواج، وإمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالأبناء والأحفاد والمشاكل التي تحدث بينهم في إطار اجتماعي مبني على قصص متنوعة.



الأغنية الدعائية لفيلم شوجر دادي

وكانت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، قد قدمت الأغنية الدعائية لفيلم " شوجر دادي " وهي أول تجربة غنائية لها في السينما، والأغنية حملت عنوان " أخر إصدار"، وهي من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي، رؤية فنية محمد حامد، ميكس وماستر جان بيار بطرس.