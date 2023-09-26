تعديلات كبيرة على Yellowstone قبل عرضه بالتليفزيون الوطني بأمريكا

القاهرة - محمد ابراهيم - أجريت تغييرات كبيرة على محتوى مواسم مسلسل Yellowstone، بعد قرار عرضه عبر البث الوطني الأمريكي عبر واحدة من أضخم القنوات التليفزيونية من حيث عدد المشاهدة.

ووفق ديلي ميل، عرض مسلسل Yellowstone كان حصريا للمشتركين في قنوات باراماونت المشفرة بالتليفزيون الأمريكي، واتخذت الشركة المنتجة له قرار بالسماح بعرضه على قنوات التليفزيون الوطني وتحديدًا قناة cbs.

هذا الإجراء سيتطلب، إجراء تعديلات على محتوى المسلسل، بحذف العديد من المشاهد الاباحية الخارجة التي لا تتناسب مع شريحة أكبر من المشاهدين.

Yellowstone

نهاية دموية

وسبق أن تحدث الممثل ويز بينتلي في أحدث حوار صحفي له عن احتمالات نهاية الموسم الخامس والختامي من مسلسل Yellowstone.

وفي حوار له نقلته ديلي ميل، قال ويز، أن الموسم الخامس، هو الموسم الحاسم بالنسبة لقصة العمل الدرامي المميز الذي استمر عرضه بنجاح على مدار 5 اجزاء حتى الآن من بطولة كيفن كوستنر.

وفي حديثه عن الشكل الختامي للمسلسل، قال ويز أنه من المتوقع، أن تكون نهاية المسلسل دامية، تملئها مشاهد العنف والقتل، لحسم مسألة الحروب المتعاقبة التي تعاني منها اسرة "داتن".

انسحاب كيفن كوستنر

و تحققت التكهنات التي دارت حول احتمالية مغادرة النجم كيفن كوستنر لمسلسله الناجح Yellowstone، ليكون الموسم الخامس، هو الموسم الختامي للنجم الكبير.

ووفق "ديلي ميل"، هذه التكهنات اثبتها الإعلان رسميا عن طلاق كيفن كوستنر وزوجته بعد زواج استمر 19 عام، هذه الازمة كانت عامل ضغط على كوستنر، ومنعته من التركيز على الظهور لموسم سادس بالمسلسل، والتوجه لاتطوير اعمال اخرى مشتقة من العمل.

وتقول الصحيفة، أن كوستنر امن ثروته التي تقدر بـ 250 مليون دولار، بعقد زواج مسبق، لن يسمح لزوجته بالحصول على نصف هذه الثروة بعد الانفصال.