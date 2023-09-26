انت الان تتابع خبر صراع الإبداع والمبادئ: حسين فهمي رفض تولي إخراج فيلم لفاتن حمامة، فهل كان يسعى للمال فقط أم يبحث عن شيء أكثر قيمة؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف النجم حسين فهمي عن رفضه إخراج فيلم للنجمة الكبيرة فاتن حمامة، وأخبر رمسيس نجيب أنه لن يقوم بإخراج الفيلم، لأنه كان في بداية حياته الفنية.

وأضاف حسين فهمي خلال ندوة في مهرجان الغردقة لسينما الشباب: كنت في بداية مشواري الفني، ولم أكن أرغب في الوقوع في فخ تنفيذ طلبات النجمة الكبيرة فقط، بل أردت التعبير عن نفسي. وفي ذلك الوقت، كانت فاتن حمامة نجمة مشهورة جدًا.

وأوضح حسين فهمي: يجب على الفنان أن يعرف ماذا يريد وأن يسعى لتحقيق حلمه مهما حدث، وهذه نصيحتي للفنانين الشباب.

وعن تعاونه مع المخرج شريف عرفة في فيلم "مافيا"، الذي ظهر فيه بمشهد واحد فقط، قال إن الفنان يجب أن يكون لديه مزاج فني وأن يعمل من منطلق الهواية. وينعكس ذلك على الفيلم ويسعد المشاهدين، وأن الفنان لا يجب أن يبحث عن المال فقط.

حضر الندوة محمود حميدة وسلاف فواخرجي وأحمد وفيق والمخرج محمد عبد العزيز وخالد عبد الجليل، مستشار وزارة الثقافة لشؤون السينما، وعدد كبير من محبي السينما. وتمت إدارة الندوة من قبل محمد الباسوسي، رئيس المهرجان.