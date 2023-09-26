انت الان تتابع خبر عودة الغائب المنتظرة: ابن عادل إمام يعلن بفرحة هائلة (والدي بخير) بعد غياب دام 3 سنوات! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لا تتوقف الشائعات حول صحة الزعيم عادل إمام، خصوصا خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما دفع عائلته للخروج عن صمتها.

فقد علّق المخرج رامي إمام، على تلك الأخبار، مؤكداً أنهم باتوا معتادين عليها، معتبراً أن لكل مرحلة عمرية إشاعات من نوع معين.

كما أضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة Mbc، أنه من الطبيعي انتشار الشائعات، وتناقلها بين الناس من حين لآخر.

ونفى إمام كل ما يقال، موضحاً أن والده بصحة جيدة.

وتابع أنه يتفهم حب الجمهور له، ولافتاً إلى أن كثرة الشائعات على الزعيم أمر طبيعي كونه غائب على الساحة، إلا أنه بصحة جيدة.

3 سنوات من الغياب

يذكر أن 3 سنوات مرت على آخر ظهور فني لعادل إمام، حينما قدم مسلسل "فالنتينو". واختفى بعدها عن الساحة الفنية ليقضي وقته بين أسرته وأولاده.

في حين تطارده الشائعات حول حالته الصحية بين الحين والآخر.