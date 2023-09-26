تعرف على تفاصيل شخصية عارفة عبد الرسول في "عصابة عظيمة"

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت الفنانة عارفة عبد الرسول من تصوير فيلم "عصابة عظيمة"، الذي من المقرر عرضه خلال فترة رأس السنة الجديدة، وهو من بطولة إسعاد يونس.



ما هي تفاصيل شخصية عارفة عبد الرسول ؟



وتجسد عارفة عبد الرسول خلال أحداث “عصابة عظيمة” دور ضيفة شرف وتعمل سائقة والدة "عنبه" يجمعها بإسعاد يونس مشهد واحد زيارتها لخطبة نجلتها لابنها “عنبة” ضمن أحداث العمل الكوميدية.

من هم طاقم عمل فيلم "عصابة عظيمة"؟



يضم الفيلم عدد من النجوم منهم إسعاد يونس، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد، من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، وإنتاج إسعاد يونس.



ما هي أحداث الفيلم؟



وتدور أحداث الفييلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة في إطار كوميدي تشويقي.



ما هي آخر أعمال عارفة عبد الرسول؟

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "سيب وأنا اسيب" بطولة هنا الزاهد، أحمد صلاح السعدني، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، وعارفة عبد الرسول، وأحمد سلطان، وآية سماحة، وساندي، ودنيا سامي، ومحمود السيسي، ويارا جبران، وكارلوس عازار، وهنادي مهنا، وتأليف رنا أبوالريش وإخراج وائل إحسان.

ما هى أحداث مسلسل سيب وأنا أسيب؟





تتكون مسلسل 'سيب وأنا اسيب" من 10 حلقات، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول مصممة موضة وأزياء وناشطة على السوشال ميديا، تجد نفسها مضطرة للعودة على وجه السرعة إلى مسقط رأسها الإسكندرية مع الفنان الذي ارتبطت به، وتحاول تغطية الأكاذيب التي أخبرته بها ولكنها تجد نفسها في العديد من المشكلات.

ماذا يريد الجمهور بعد انتهاء الجزء الأول ؟

وتحدث الكثير من متابعي المسلسل عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع التغريدات المصغر "تويتر" عن ضرورة إنتاج جزء ثاني من المسلسل، وخاصًة مع وجود كيميا كبيرة بين الأبطال، ووجود أحداث كوميدية ودراما دفعت الكثيرين للبكاء، والضحك في الوقت ذاته.