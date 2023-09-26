لقاء خاص مع هشام خرما في It’s Showtime

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف برنامج It's Showtime على قناة CBC، مساء اليوم الثلاثاء في الحادية عشر والنصف مساءً، الموسيقار هشام خرما.

خرما بدأ مسيرته الاحترافية عام 2010، وعمل كمخرج إبداعي في مجال الإعلانات على جانب قيامه بالتأليف والتوزيع الموسيقى، وله العديد من المقطوعات الشهيرة إلى جانب الموسيقى التصويرية لمسلسل "سوتس بالعربي".

اللقاء مع هشام خرما يتناول مسيرته الفنية وتأثير حياته الشخصية وتنقله بين عدد من المدن في العالم أثناء نشأته على ما يقدمه من أعمال.

ماهي آخر أعمال هشام خرما؟

وفي سياق آخر كان آخر أعمال هشام هو تأليف الموسيقى التصويرية لفيلم الرعب يوم 13، والذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، كأول فيلم عربي يُعرض بتقنية 3D، الموسيقى التصويرية للفيلم مُصممة بتقنية Dolby Atmos لتمنح المشاهد تجربة مُحيطية مجسّمة داخل قاعات السينما.

هشام خرما

طاقم عمل فيلم يوم 13



ويشارك في بطولة فيلم يوم 13 النجوم أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

آخر حفلات هشام خرما

ويذكر أن آخر حفلات هشام خرما هو حفله في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء على مسرح المحكي، والذي شهد إقبال جماهيري كبير، وقد عبر خرما عن سعادته بالحفل والإقبال عليه وخاصة أنه على المسرح المكشوف ووصف ذلك بأنه سيكون قريب للجمهور أكثر.

هشام خرما

نبذة عن هشام خرما:



وجدير بالذكر أن هشام خرما موسيقار ومنتج ومدير فني ومؤثر اجتماعي، وُلد ونشأ في القاهرة، وعاش بين ميامي وهامبورغ ودبي، وهو ما أدى إلى تأثره بالعديد من الثقافات التي شكلت شخصيته وموسيقاه أيضًا.



شغف خرما الأساسي يتمثل في خلق موسيقى مُلهِمة وراقية، تمزج بين كل الأصوات والأشكال في هذا العالم، هذا بالإضافة إلى الميل نحو التجريب وكسر المألوف عبر استكشاف أصوات جديدة والتعاون مع موسيقيين من مختلف أنحاء العالم.



في 2016، بدأ خرما في إحياء الحفلات الموسيقية، التي يصنفها الخبراء دائمًا ضمن الطراز العالمي عبر موسيقى غامرة حنونة تمس الروح. أوركسترا خرما أحيت العديد من الفعاليات الدولية المهمة في مواقع أثرية وتاريخية مثل الأهرامات والقلعة بالقاهرة ومانشن هاوس في لندن وغير ذلك.