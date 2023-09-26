كيفن سوبرو يهاجم نجوم هوليوود الشباب بسبب الميول المغايرة

القاهرة - محمد ابراهيم - هاجم النجم كيفن سوربو، المؤدي لشخصية هركليز من المسلسل التليفزيوني الكلاسيكي الشهير، الحال التي يرى عليها الآن العديد من نجوم هوليوود الرجال وميولهم الشاذة في الظهور والملابس.

وفي حوار له نقلت ديلي ميل جانبًا منه، قال سوبرو أن نجوم هوليوود الآن عبارة عن حمقى لافائدة منهم ويعانون من سوء الفهم للرجولة، بسبب ما يدعمونه من قضايا لا تمت للرجولة بشيء.

كيفن سوبرو

سياسات مثيرة للجدل

أيضًا كان لشركات إنتاج سينمائي سياسات مشابهة مثيرة للجدل في هوليوود، فسبق أن تعرضت شركة ديزني حاليا لهجوم قوي بسبب اختيارها المثير للجدل للممثلة المؤدية لشخصية "سنو وايت"، في فيلم جديد يطرح كنسخة سينمائية حية لفيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي "سنو وايت والأقزام السبع".

واختارت ديزني لتجسيد شخصية "سنو وايت" المممثلة الشابة "ريتشل زيجلر"، الشهيرة بمشاركتها في أدوار بطولة في اعمل مثل فيلم "ويست سايد ستوري".

وتقول "ديلي ميل"، أن اختيار ديزني لريتشل، واجه عاصفة انتقادات كون مظهرها لا يوحي بأي تقارب بينها وبين شخصية سنو وايت من الفيلم الكلاسيكي الأصلي.

ضمن سلسلة من الاختيارات المثيرة للجدل التي اقدمت عليها ديزني مؤخرًا، في أدوار البطولة لأهم أعمالها السينمائية الحية.

إضرابات وإلغاء

في الوقت نفسه، أعلنت شركة ديزني عن تأجيلها للعرض الخاص للفيلم السينمائي الحي الذي تطرحه من عمل كلاسيكي تابع لها بعنوان Haunted Mansion.

هذا الفيلم الذي كانت ستدور أحداثه في إطار من الرعب الكوميدي، تقرر تأجيل عرضه الخاص رسميا بسبب أزمة اضراب الممثلين في هوليوود، التي جاءت كخطوة تصعيدية لإضراب الكتاب في هوليوود.