نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول جثمان المخرج أحمد النحاس إلى مسجد الحصري استعدادًا لأداء صلاة الجنازة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل منذ قليل إلى مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر،

جثمان المخرج الراحل أحمد النحاس، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه، عقب صلاة الظهر، وحرص عدد من عائلته وأصدقائه على التواجد للمشاركة في صلاة الجنازة، ولتوديعه إلى مثواه الأخير، ومن المقرر دفن الجثمان بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر.

ورحل المخرج أحمد النحاس عن عالمنا أمس، عن عمر يناهز 73 عامًا، وأعلنت ابنته نهى عن خبر وفاته، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتبت منشورًا قالت فيه: "والدي العزيز في ذمة الله، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

من هو المخرج أحمد النحاس؟

هو مخرج وكاتب سيناريو مصري، ولد عام 1950، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في عام 1977، وبدأ مشواره الفني كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أثناء دراسته بالمعهد منذ عام 1975، ومنهم كمال الشيخ وأحمد فؤاد ومحمد راضي.



ما هي أعمال المخرج أحمد النحاس؟



وقام أحمد النحاس بإخراج أول فيلم طويل له في عام 1984، بعنوان "الطائرة المفقودة"، وبعدها أخرج العديد من الأفلام منها "الأوغاد، السجينتان، الشيطانة، القلب وما يعشق"، كما اتجه في منتصف التسعينات ﻹخراج المسلسلات التليفزيونية ومن أشهر أعماله: "الوتد، سلمى يا سلامة، حكايات المدندش، الخفافيش".