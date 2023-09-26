مؤلف Taxi Driver يهاجم إعلان روبرت دي نيرو الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - هاجم مؤلف فيلم Taxi Driver ترافيس بيكل، مساعي النجم الكبير روبرت دي نيرو للظهور من جديد في شخصيته التي قدمها بالفيلم، لصالح إعلان دعائي جديد لشركة نقل خاصة.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن مؤلف الفيلم، قال ان الشخصية التي جسدها دي نيرو، ما كان لها ان تقبل بمثل هذه التجربة.

Taxi Driver

اعلان ترويجي جديد

ويعود النجم الكبير روبرت دي نيرو لتجسيد شخصيته الأيقونية من فيلم Taxi Driver للمخرج مارتن سكورسيزي إنتاج عام 1976، وذلك عبر مشاركته في إعلان ترويجي جديد لشركة النقل الخاص أوبر.

وتقول ديلي ميل، أن عودة دي نيرو لتجسيد الشخصية، سيكون في اعلان ترويجي جديد لشركة النقل الخاص الشهيرة، حتى أنه سيستخدم في الاعلان الترويجي جملته الشهيرة من الفيلم You talkin' to me?.

عمل درامي جديد

ويجري الآن النجم الكبير روبيرت دي نيرو مفاوضات مع شركة الإنتاج الفني باراماونت، ليظهر في بطولة عمل درامي جديد عبر منصة باراماونت بلص.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، العمل الدرامي الجديد الذي يدرس دي نيرو الانضمام له، سيكون بعنوان Bobby Meritorious.

تفاصيل عن العمل

وأوضحت الصحيفة، أن أحداث المسلسل ستدور في مكتب المدعي العام الأمريكي التابع لمنطقة نيويورك الجنوبية.

والقصة ستكون في إطار من قصص العصابات الإيطالية الكلاسيكية، التي سبق وأن ظهر دي نيرو في بطولة العديد منها في السابق، على أن يتم الاستقرار على بقية طاقم عمل المسلسل لاحقًا.