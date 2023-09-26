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منى الشاذلي تطل على قناة "ON" وتقدم حلقات استثنائية عن 50 سنة نصر أكتوبر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى الشاذلي تطل على قناة "ON" وتقدم حلقات استثنائية عن 50 سنة نصر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفالًا بمرور 50 سنة على انتصار أكتوبر العظيم، تقدم الإعلامية منى الشاذلي، حلقات استثنائية من برنامجها "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON" للاحتفال باليوبيل الذهبي لأهم نصر عسكري في تاريخ مصر.

 

معلومات عن برنامج معكم منى الشاذلي في موسمه الجديد 

 

يعود برنامج معكم منى الشاذلي في موسم عرض جديد، بعد انتقال عرضه إلى قناة "ON"، ويعرض البرنامج في نفس أيام عرضه المعتادة، وهي أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساء.

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تفاصيل الحلقة الأولى من برنامج معكم منى الشاذلي 

في الحلقات يقدم "معكم" باقة من أهم وأشهر الأغاني الوطنية، التي شكلت وجدان المصريين، وسجلت لحظات النصر واحتفت بجنود مصر الأوفياء.

يشارك في هذه الاحتفالية المبهجة نجوم من كل الأجيال من مصر والوطن العربي، يقدمون فاصلا من أهم وأمتع الأغاني الحماسية في حب مصر.

تتنوع الأغاني الوطنية المقدمة بين الأغاني الكلاسيكية والشعبية وأغاني الفصحي وأغاني العامية في جو احتفالي يتناسب مع ما حققه أبناء مصر من انتصار عظيم قبل 50 عامًا.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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