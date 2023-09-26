بهذه الطريقة.. بسمة تروج لدورها في حكاية "ريش أبيض"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة بسمة لحكاية “ريش أبيض”، المقرر عرضها قريبًا ضمن أحداث مسلسل "حدث بالفعل"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

كيف روجت بسمة لدورها في حكاية “ربش أبيض”؟



نشرت بسمة صورة البوستر الرسمي للمسلسل، وعلقت عليها قائلة:" حدث بالفعل حدوته ريش أبيض، سعيدة بالعمل مع المخرج هشام الرشيدي".

من هم أبطال حكاية “ريش أبيض”؟



حدوته "ريش أبيض "بطولة ماجد المصري، بسمة، رنا رئيس، وآخرون من النجوم، وهي من تأليف فادي النجار، ومن إخراج هشام الرشيدي، ومن إنتاج حاتم سمعان، محمد حسين.

معلومات عن مسلسل حدث بالفعل



مسلسل "حدث بالفعل" هو مأخوذ عن قصص واقعية، والمسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثها بالامراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون اول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

وتدور أحداث مسلسل "حدث بالفعل" في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، كيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك.

حكاية “تحت الحزام”



الجدير بالذكر أنه قد تصدر اسم مسلسل "حدث بالفعل" التريند في الأيام السابقة وذلك بعد طرح الحلقة الأخيرة من حكاية "تحت الحزام" وأن نهايتها كانت مفاجأة للجمهور وهذا جعل المسلسل يتصدر التريند.

من هم أبطال حكاية "تحت الحزام"؟

حكاية "تحت الحزام" هي من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والفنانة سلمي أبو ضيف وبسنت حاتم، شيماء الشريف، خالد أنور ومن إخراج المخرج هشام الرشيدي، ومن تأليف فادي النجار، ومن إنتاج حاتم سمعان ومحمد حسين.





وتتحدث حكاية "تحت الحزام" عن الدكتورة النفسية عليا التي تقوم بدورها الفنانة غادة عبد الرازق، ويكون لديها نجل ولكنها مريضة بمرض الإستحواذ حيث أنها تري أن نجلها هو من حقها فقط ولا يصح له أن يتركها ويذهب، فلهذا السبب تقوم بخطف زوجة نجلها التي تقوم بدورها سلمي أبو ضيف ليلة الفرح كي تمنع الزواج، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة.