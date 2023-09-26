قريبًا.. عرض مسلسل "بطن الحوت " على منصة شاهد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت منصة "شاهد" الإلكترونية عن اقتراب عرض مسلسل "بطن الحوت" بطولة محمد فراج وباسم سمرة، حيث نشرت المنصة، البوستر التشويقي الخاص بمسلسل بطن الحوت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

البوستر التشويقي لمسلسل بطن الحوت

وعلقت: "شاب مشتت وتائة، تدفعه الظروف لإدارة أخطر إمبراطورية لتجارة المخدرات.. في المسلسل الدرامي الجديد بطن الحوت.. قريبًا على شاهد".

من هم نجوم مسلسل “بطن الحوت”؟

يشارك في بطولة مسلسل “ بطن الحوت ” كل من محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، باسم سمرة، يوسف عثمان، سماح أنور، تامر حبيب، هاجر السراج، عبد العزيز مخيون، حسام الحسيني، أمينة خليل، أحمد وفيق، غادة عادل، حسن أبو الروس، آية عبد الرازق، وآخرون، والعمل تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.



قصة مسلسل بطن الحوت

وتدور أحداث مسلسل "بطن الحوت"، في إطار اجتماعي مثير وغامض، حيث يناقش مجموعة من القضايا بشكل مختلف، ومنها الصراع والخلافات على طريقة "قابيل وهابيل" ولكن بشكل معاصر وحديث، ومن المفترض ظهور عدد كبير لشيوخ السلفية بمصر، بالإضافة لإبراز خلال الأحداث جانب تجارة المخدارت.

انتهاء محمد فراج من تصوير فيلم “أهل الكهف”

من ناحية أخرى، انتهى محمد فراج من تصوير فيلم “ أهل الكهف ” مؤخرًا، وإلى الآن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي للعرض، والعمل من بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمود حميدة، أحمد عيد، وبيومي فؤاد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.