نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. مروة ناجي تحيي حفل غنائي بمناسبة المولد النبوي الشريف على المسرح الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المطربة مروة ناجي لحفل غنائي جديد، بمناسبة احتفالية دار الأوبرا المصرية بالمولد النبوى الشريف بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر على المسرح الكبير في الساعة الثامنة مساءً.

احتفالية المولد النبوى الشريف

ومن المقرر أن يشارك الحفل مع الفنانة مروة ناجي نجوم من دار الأوبرا المصرية منهم الفنان طه حسين والفنان محمد عبد الحميد والفنان إبراهيم فاروق والفنان تامر نجاح.

حفل مروة ناجي في كندا

من ناحية أخرى، أحيت الفنانة مروة ناجى حفلًا جماهيريًا في أهم مهرجان للتراث المصري في أمريكا الشمالية وكندا بميدان بـ “celebration square” وسط حضور نحو 20 ألفًا من الجالية المصرية والجالية العربية.

وشهد الحفل في كندا تفاعلًا كبيرًا من الجمهور مع أغاني التراث المصري وتم تكريمها في نهاية المهرجان من السفير المصرى أحمد حافظ بكندا ومن الهيئة الكندية المصرية للتراث المصري ومن النائب المصري شريف السبعاوي أول نائب برلماني منتخب من أصل مصري في تاريخ كندا.

ورافق مروة ناجي في الحفل فرقة الأوركسترا الكندية العربية، والحفل من تنظيم الهيئة الكندية للتراث المصري وهي منظمه خيرية غير هادفة للربح والمهرجان للجميع دون تذاكر على شرف شهر الحضارة المصرية في كندا.

أخر أعمال مروة ناجي

طرحت الفنانة مروة ناجي مؤخرًا أغنيتها الجديدة "أبو الغضب" على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو وطالبت مروة فى أغنيتها كل المرتبطين فى علاقتهما الاجتماعية، وخاصة الرجال، بفك التكشيرة والبعد عن العصبية، والبحث عن السعادة، والفرحة، والبهجة، عن طريق الابتسام والضحك والانطلاق فى الحياة.



أغنية "أبو الغضب" كلمات محمود سليم، وألحان كريم أحمد، وتوزيع موسيقى حازم السعيد، وهى من توزيع شركة ديجيتال ساوند.