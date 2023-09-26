نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. مجلة "الصين اليوم" تُطلق الطبعة العربية لكتاب "شي جين بينغ.. احترام حقوق الإنسان وضمانها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد مجلة "الصين اليوم" غدًا الأربعاء، مراسم إطلاق الطبعة العربية لكتاب "شي جين بينغ.. احترام حقوق الإنسان وضمانها"، وندوة "تعزيز حقوق الإنسان بالتنمية.. رؤية صينية عربية".

ويتضمّن الكتاب أقوال الرئيس الصيني بشأن حقوق الإنسان، ويوضح جهود بلاده في دمج عالمية حقوق الانسان مع خصوصية ظروف الصين الواقعية، والعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين رفاه الشعب، وتعزيز الإنصاف والعدالة الاجتماعيين، وتعزيز ضمان حقوق الانسان بسيادة القانون، والسعي لتعزيز التنمية الشاملة والمنسقة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية.

وأكد "شي" على أن الحق في الحياة والتنمية من حقوق الإنسان الأساسية، مشيرا إلى أن الصين تحرص على تعزيز تبادل خبرات تحسين حقوق الإنسان مع دول العالم.

وتُقام الفعاليات برعاية المجموعة الصينية للإعلام الدولي وتشارك في تنظيمها دار النشر باللغات الأجنبية، يتحدث في جلستها الأولى الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، والسيد تشانج تاو، القائم بأعمال السفارة الصينية لدى مصر، والسيد قاو أن مينج، نائب رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، والسيد منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية.

ويتحدّث في جلستها الثانية كلا من: السيدة يانج تشون يان، مديرة تحرير دار النشر باللغات الأجنبية، البروفيسور تشانغ شياو لينج، مديرة مركز أبحاث حقوق الإنسان في مدرسة الحزب التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الأستاذ ليو هوا ون، المدير التنفيذي لمركز دراسات حقوق الإنسان بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، السفير عزت سعد المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، الأستاذ عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتورة إكرام محمد صالح، أستاذ العلاقات الدولية بمعهد الدراسات والبحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية وجامعة الزعيم الأزهري بالسودان.

ويدير الجلستين السيد لي وو تشو، نائب مدير مركز إعلام أوروبا الغربية وإفريقيا التابع للمجموعة الصينية للإعلام الدولي.