بعد ترشيحه للأوسكار.. نيللي كريم ضيفة "نجوم إف إم" الخميس المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الفنانة نيللى كريم، بعد غدًا الخميس، ضيفة عبر إذاعة "نجوم أف.إم" وقناة "نجوم Tv"، مع المذيعة إنجى على، فى برنامجها "أسرار النجوم" لتتحدث عن فيلمها الجديد "ڤوى ڤوى ڤوى" وترشيحه للأوسكار، وتحكى عن طبيعة الشخصية وأصعب المشاهد التى قامت بها خلال العمل.

تفاصيل حلقة نيللي كريم في برنامج أسرار النجوم

وترد نيللى خلال الحلقة على الأنباء التى ترددت عن وجود خلاف بينها وبين محمد رمضان من جهة والخلاف مع العدل جروب من جهة اخرى وذلك بعد مشاركتها فى فيلم "عاى الزيرو" الذى يتم عرضه فى السينمات خلال الوقت الحالى أيضا.

تعاون نيللي كريم مع الفنان محمد فراج

تعاون محمد فراج، مع النجمة نيللي كريم لأول مرة من خلال مسلسل "تحت السيطرة" الذي تم عرضه خلال عام 2015، وفى عام 2016 مسلسل "سقوط حر"، وأخر عمل درامى جمعهما عام 2021 في مسلسل "ضد الكسر".

احداث فيلم قوي قوي قوي

فيلم "فوى فوى فوى" مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال ومن بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي، وغيرهم من الفنانين.