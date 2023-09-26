انت راجل كبير.. لقاء سويدان توجه رسالة مجهولة

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة لقاء سويدان رسالة مجهولة لمهاجميها على صفعها للفنان ميدو عادل، وذلك في منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت لقاء قائلة: انت راجل كبير طب ارد على حضرتك مع البنات في الكواليس ولا بتركك العرض دون تحية والقعدة على القهوة.

أزمة ميدو عادل ولقاء سويدان

وعلقت لقاء سويدان، على واقعة صفعها الفنان ميدو عادل بمنشور كتبته عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: صباح الخير أنا مش حتكلم في مشكلة أمام الشئون القانونية من يوم 2 سبتمبر، وكذلك أمام الرقابة الإدارية، ومش حارد على بوستات فيها تجاوز غير بالقانون.

واختتمت: مدخلوناش في تصفية حسابات خاصة، وحوارات يراد بها انتقام شخصي.. شكرًا.

خلاف ميدو عادل ولقاء سويدان

ونشبت مشادة كلامية بين الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل، بعد إسدال الستار في ختام مسرحية سيد درويش، التي قدمت أمس على مسرح البالون، وذلك بعدما اتهمته بسبها والسخرية منها، مما دفعها لـ صفع ميدو وسط دهشة أبطال العرض المسرحي، ليتدخل الأمن للفض بينهم.

قصة مسرحية سيد درويش

مسرحية سيد درويش، هو عرض غنائي، استعراضي، وتتناول قصة حياة فنان الشعب سيد درويش، وأهم المراحل في حياته، والشخصيات التي أثرت به.

وعُرضت المسرحية في العديد من المسارح، من بينهم: مسرح البالون في منطقة العجوزة، وفي المركز الثقافي ببورسعيد.

ويجسد ميدو عادل في المسرحية، دور فنان الشعب سيد درويش، فيما تجسد لقاء سويدان دور جليلة العلامة.



أبطال مسرحية سيد درويش



عرض سيد درويش بطولة كوكبة من النجوم منهم: “محمد عادل ميدو، لقاء سويدان، سيد جبر، محمد عنتر، محمد الشربيني، علاء الحريري، يوسف عبيد، ماهر عبيد، رشا سامي، سعيد البارودي، عبير محمود، حسام حمدي، مجدي عبد العزيز، أمام الطائي، دعاء الخولى، هالة الصباح، إيمان مصطفي، أيمن صبحي، مازن التركي، محمد العدل، محمد خيري، محي الشاعر، أحمد إسماعيل، حسن الرشيدي، فاروق الجندي، ومن تأليف سيد إبراهيم وإخراج د/اشرف عزب.

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقى، توزيع موسيقى حمادة الحسيني، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، طارق دياب، إخراج أشرف عزب.