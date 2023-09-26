أبرزهم شيرين وأنغام.. نجوم الغناء العربي يحييون مهرجان ليلة عمر

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد مهرجان ليلة عمر الغنائي بدولة الكويت في نسخته الأولى للانطلاق في نهاية الأسبوع الجاري، بحفلين غنائيان من العيار الثقيل لـ أنغام، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

أنغام في مهرجان ليلة عمر

ومن المقرر أن تطل أنغام، على جمهورها يومي الجمعة والسبت بحفلين، بعد أن أعلنت الشركة المنتجة لهما ليلة عمر عن نفاذ جميع تذاكرهما خلال وقت قياسي.

تفاصيل مهرجان ليلة عمر

وكشف المسؤول في ليلة العمر عن ملامح المهرجان الذي يضم مجموعة من نجوم الأغنية العربية والخليجية، حيث سيكون الجمهور على موعد مع حفل آخر مميز يجمع بين الفنان حسين الجسمي والفنانة رحمة رياض في أرينا الكويت يوم 12 أكتوبر المقبل.

بينما يجتمع تامر عاشور وبهاء سلطان وعايش في حفل آخر يوم 13 أكتوبر، وسوف تشارك الفنانة شيرين عبد الوهاب، في مهرجان ليلة عمر، بدولة الكويت، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقام حساب مهرجان ليلة عمر بنشر البوستر الدعائي لحفل شيرين، عبر موقع إنستجرام: ليلة كلها مشاعر.. والرومانسية فيها عالية، ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر 2023، الفنانة شيرين عبد الوهاب، على مسرح أرينا الكويت، يوم 9 نوفمبر المقبل، وتطرح التذاكر غدا، الساعة 6 مساءً، على موقع الأرينا الكويت.

موعد مهرجان ليلة عمر

يقام مهرجان ليلة عمر، في شهر أكتوبر المقبل بالكويت، وتضم الفعاليات، العديد من الحفلات، أبرزها، حفل الفنان بهاء سلطان بمشاركة الفنان تامر عاشور، والمقرر إقامته يوم 13 أكتوبر، حيث نشر بهاء سلطان البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، معلقًا: مستنيكم يوم 13 أكتوبر في كويت أرينا مهرجان ليلة عمر الغنائي.

وأكد المسؤول أن مفاجآت ليلة عمر لن تتوقف عند هذا الحد حيث إن الفترة المقبلة ستكشف عن العديد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان.

حفلات شيرين عبد الوهاب

وتعيش شيرين عبد الوهاب حالة انتعاش فنية، حيث شاركت في شهر أغسطس الماضي في حفل ليلة الدموع، وكان ظهورها بمثابة مفاجأة للجمهور، وقدمت العديد من الأغاني الشهيرة الخاصة بها، منها أغنية كدة يا قلبي، مشاعر، جرح تاني، قال صعبان عليه، متحاسبنيش، نسيني، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

كما أحيت شيرين عبد الوهاب مؤخرًا، حفل ختام موسم الجيمرز بالرياض، وطلت شيرين عبد الوهاب على الجمهور بإطلالة رياضية، حيث ارتدت ترينج رياضي باللون الأسود، مع حذاء باللون الأبيض، وقدمت عددا من أغانيها.