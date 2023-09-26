نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير المصري ضيف في "A Haunting in Venice" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





استقبلت دور العرض السينمائية في مصر والوطن العربي، عرض الفيلم الأمريكي البريطاني "A Haunting In Venice"، والذي تألق وأبدع فيه الفنان أمير المصري خلال دوره كضيف شرف ليكون مفاجأة الفيلم، ويقوم فيه بدور أليساندرو لونجو، وهو رجل يأمل في جذب انتباه هيركيول بوارو للمساعدة في حل لغز شخصي داخل عائلته.



أبطال فيلم "A Haunting In Venice"



فيلم "A Haunting In Venice" يعد استكمالًا لسلسلة أفلام المحقق هيركل بوارو، عن قصة لأجاثا كريستي، ويقوم فيه أمير المصري بدور أليساندرو لونجو، وتدور أحداثه حول جريمة قتل غامضة، حينما حضر هيركل بوارو المتقاعد من مهنته منذ سنوات، ويقيم في فينيسيا، جلسة تحضير أرواح تسفر عن مقتل أحد الحاضرين، وينطلق في رحلة كشف اللغز كعادته.



فيلم "A Haunting In Venice" يضم العمل عدد من نجوم الفن الأمريكي فهو بطولة كلًأ من: كينيث براناه، وميشيل يوه، وجايمي دورنان، وإيما لايرد، وكيلي ريلي، وكايلي ألين، وتينا فاي، وأمير المصري، وهو من إخراج: كينيث براناه، وتأليف: أجاثا كريستي.



ب "in Camera" أمير المصري يشارك في افتتاح مهرجان لندن السينمائي



وعلى صعيد آخر يستعد أمير المصري للسفر لحضور إفتتاح مهرجان لندن السينمائي ومن المقرر عرض فيلمه البريطاني "in Camera" في مسابقة "Sutherland"، وتدور أحداثه عن ممثل شاب يتعرض لمجموعة من اختبارات التمثيل الكارثية للحصول على فرصة ولكن يواجه سلسلة من الرفض حتى يقرر أن يأخذ على عاتقة رحلة البحث عن دور جديد يلعبه.



"in Camera" من تأليف وإخراج نقاش خالد والذي يعتبر العمل الأول له كمخرج، الفيلم من بطولة أمير المصري، نبهان رضوان، روري فليك بيرن، حسينة رجا، وقد شهد العمل ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية عن دور أمير، الذي كان العرض الأول له في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته 57 ضمن مسابقة Proxima.



بسبب Faithless.. أمير المصري يغيب عن الماراثون الرمضاني



وكان قد أعتذر أمير المصري عن مشاركته في مسلسل "الحشاشين" والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2024 بسبب انشغاله بتتصوير مشاهده في المسلسل الأيرلندي Faithless الذي يتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والدرما، ويقدم أمير خلاله شخصية زين وهو شاب مصري أيرلندي يعيش في لوس أنجلوس، تدفعه الظروف لمساعدة أخيه الكبير في تربية بناته، ولكنه يواجه أزمات في التعامل معهم، والمسلسل من تأليف باز عشماوي ومن إخراج ديكلان ريكس.