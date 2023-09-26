نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب صوفيا لورين تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر النجمة العالمية صوفيا لورين مؤشرات البحث على جميع المواقع الإلكترونية وذلك بسبب سقوطها بشكل مفاجئ.

صوفيا لورين تخضع لعملية جراحية

وخضعت النجمة العالمية صوفيا لورين لعملية جراحية ناجحة بسبب كسر في الفخذ، وهي حاليا بخير وصحة جيدة وفي مرحلة التعافي، وكان فريقها كشف سقوطها ونجاح العملية.وقال مصدر لصحيفة هوليوود ريبورتر إن لورين سقطت في الحمام، وعلى الرغم من "التفاؤل الحذر" بشأن تعافيها، ستتبعها عملية طويلة من إعادة التأهيل.



وفي بيان تمت مشاركته عبر انستجرام حساب مطاعم صوفيا الذي يحمل عنوان sophialorenrestaurant أكدّ ممثل عن لورين أنهم متفائلون بشأن تعافيها بعد الجراحة.

تابع البيان "تسبب السقوط في منزلها في حدوث كسور في الورك لدى السيدة لورين، وسيتعين عليها الآن مراقبة حالتها لفترة قصيرة مكي تتعافى".

أضاف البيان "لحسن الحظ، كل شيء نجح وللأفضل وستعود السيدة معنا قريبا جدا. حيث انتهز الفريق بأكمله في مطعم صوفيا لورين هذه الفرصة ليتمنى لها الشفاء العاجل".



ومن ناحية أخرى، حسب The Hollywood Reporter من المقرر كان أن تقوم لورين بافتتاح مطعم بمدينة باري الإيطالية في 26 سبتمبر الرابع يحمل اسمها. وأضافت أن الفائزة بجائزة الأوسكار ستحصل أيضا على الجنسية الفخرية من باري، لكن تم إلغاء ارتباطاتها بعد الحادث.



نبذة عن صوفيا لورين

صوفيا لورين هي إحدى أبرز الممثلات الإيطاليات في القرن الـ 20 وقد أصبحت نجمة عالمية بفضل جمالها وقدراتها التمثيلية. ومنذ دورها البطولي الأول في “عايدة” عام 1953، بنت لورين مسيرتها الفنية التي وصلت إلى ذورتها عام 1962 عندما حازت على جائزة الأوسكار عن أفضل ممثلة في دوها في “Two Women”.