نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين صبرى: كل إنسان له بصمة دون أن يشعر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قالت النجمة ياسمين صبرى إنها تتميز بقدرتها على عمل دعاية بشكل غير مباشر قائلة " كل إنسان له بصمة دون أن يشعر وله انطباع" مؤكدة أن بعض الشركات تحتاج لمن يمثلها ويختارونها لعمل دعاية لهم لأن شخصيتها تتناسب مع ما تحتاجه الشركة.

ياسمين صبرى: انا شخصية مرنة



أكدت ياسمين صبرى خلال استضافتها مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج الحكاية المعروض على قناة mbc مصر، أن المرونة تساعد على التعامل مع أى موقف حيث قالت "المرونة بتخليك تقدر تتعامل مع كل المواقف وتحت أى ظروف أو ضغوط ومع كل الشخصيات وعدم المرونة بتخلى الشخص يواجه صدامات".

ياسمين صبرى: أنا بشتغل على نفسى كل يوم

أوضحت ياسمين صبرى أنها تطور من نفسها بشغف دون إجبار حيث قالت "أنا بتفرج على سيشن فى علم النفس أثناء الأكل وبسمع بشغف دون إجبار" مشيرة إلى أنها شخصية تحب السفر حيث إن أعمالها جميعا تحتاج لسفر مثل الإعلانات وغيرها.

ياسمين صبرى: لم أضف أى شىء فى وجهى

أشارت ياسمين صبرى إلى أنها تحب أن تكون على طبيعتها فلم تغير لون شعرها ولم تضف أى شىء لوجهها موضحة أنها عندما أضافت شيئا قامت بنزعه مرة أخرى حيث لم يناسبها أى تغيير فى شكلها.

ما أهم أعمال ياسمين صبرى؟



قدمت ياسمين صبرى باقة من الأعمال السينمائية والدرامية التى أمتعت بها جمهورها وتميزت بها ومن أهم أفلامها جحيم فى الهند، ليلة هنا وسرور، الديزل، البعبع، وتشتمل أعمالها الدرامية على مسلسل جبل الحلال، شطرنج، طريقى، الأسطورة، الحصان الأسود، حكايتى، فرصة تانية.