نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل أيام من أحيائها.. إلغاء حفل رامي صبري يثير غضب طلاب الإسكندرية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان رامي صبري عن إلغاء حفله الأخير في الإسكندرية، وكان من المقرر إقامته الخميس المقبل، بمناسبة تخرج الدفعة الـ 81 من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية.



واعتذر رامي صبري للجمهور السكندري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك "بعتذر لجمهوري في الاسكندرية لعدم حضوري حفل كلية أداب اللي كان مقرر إقامته يوم الخميس الموافق 28/9/2023، لعدم إلتزام منظم الحفلات وليد منصور بالاتفاقات بيننا لذلك قررنا إلغاء الحفل. وشكرًا ".



وكان من المفترض إقامة الحفل فى فندق جولدن جويل حسبما أعلنت الشركة المنظمة، يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر الجاري، وتفتح الأبواب في تمام الساعة الرابعة عصرًا.



20 أكتوبر.. حفل رامي صبري بالأردن

وعلى صعيد آخر يستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفلًا غنائيًا بالمملكة الأردنية بعمان، والذي من المقرر إقامته يوم 20 أكتوبر، والمقرر إقامته يوم 20 أكتوبر وجاءت أسعار التذاكر على أربعة فئات كالاتي الفئة الأولي 125 دينار أردني، والفئة الثانية 75 دينار أردني، والفئة الثالثة 40 دينار اردني ، ونفدت الفئة الرابعة وقيمتها 50 دينار أردني.