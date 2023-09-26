نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة أنيقة.. درة تغازل متابعيها في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة درة بإطلالات شبابية رقيقة مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني مرتدية جيب جينز لونه أسود وبلوزة لونها اسود.

وظهرت بإطلالة أخرى مرتدية بنطلون جينز لونه أزرق وتيشرت لونه اسود ومن الناحية الجمالية شعرها منسدلا على كتفها وواضعة ميك اب يليق بهذه الإطلالة الجذابة، ونظارة شمس سوداء.

أبرز أعمال درة



ومن ناحية اخري، من أهم أعمال درة مسلسل "المتهمة" ويتكون من 10 حلقات، ويشاركها البطولة الفنان دياب، ومها نصار وعلي الطيب وإخراج تامر نادي حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة، وتجسد درة خلال الأحداث شخصية نورهان التي تتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها طوال الأحداث.

آخر أعمال درة



يذكر أن الفنانة درة شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الأجهر" مع عمرو سعد، سيد رجب، ناهد السباعي، خالد زكي وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي ومن إخراج ياسر سامي، تدور أحداث المسلسل حول شخصية "يوسف" الذي يتم اتهامه ظلما بقتل والدته فيضطر للهروب وتغيير هويته ولكنه يسعى للكشف قاتل والدته ويكتشف الكثير من الأسرار التي تخص ماضيه.



نبذة عن درة



ولدت درة إبراهيم زروق في 13 يناير 1980، هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر، حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة، دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي، مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر.