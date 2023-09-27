انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تدلي بتصريحات خطيرة جدا لعمرو اديب..جميع الرجال تعشقني ما عدا هذا الرجل.. لن تتخيلوا اسمه سيصدمك!!فيديو والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أكدت الفنانة ياسمين صبري أن أي رجل يأتي لها يحبها، إلا إذا كان هذا الشخص شيطان. وأوضحت أن الشيطان هو الشخص العديم الإنسانية، وهو من لا يحبها.

وأضافت ياسمين صبري خلال حوارها على قناة "mbc" أنها لا تعلم شيئًا اسمه الانتقام، مؤكدة أن الانتقام مضيعة للوقت ويعبر عن اهتمامها بالشخص الآخر. وأشارت إلى أنها مهتمة بنفسها، ثم نفسها، حتى يأتي وقت مناسب لتهتم بأمور أخرى.

وأكدت أن الانتقام غباء، ويضيع الشخص وقته في محاولة الانتقام. وقالت: "أنا لا أملك أعداءًا ولا خلافات، ولم يفعل أحد شيئًا ضدي".