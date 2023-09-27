انت الان تتابع خبر نسرين طافش في المستشفى ووضعها الصحي صعب وموجع جداً.. وتسريب معلومات حصرية عن ارتباطها بأبو هشيمة "صادم جدًا"!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس -أثارت مرض الفنانة السورية الشهيرة نسرين طافش قلقًا بين محبيها ومتابعيها، بعد الكشف عن وضعها الصحي.

وقد قامت الفنانة نسرين طافش بتطمين جمهورها على وضعها الصحي بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث نشرت صورة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وأرفقتها بتعليق يشكر فيه جمهورها على رسائلهم ودعواتهم، وأعلنت أنها تشعر بتحسن في حالتها الصحية.

من ناحية أخرى، تم البحث عن سبب طلاق الممثلة المصرية ياسمين صبري من زوجها أحمد أبو هشيمة، وتبين أن نسرين طافش تقف وراء هذا الطلاق.

وقد أعرب الناشط الأردني عمر زوربا عن سعادته الكبيرة بخبر انفصال ياسمين صبري عن زوجها، وأعلن مجددًا عن حبه وعشقه للفنانة المصرية، حيث نشر صورة له على حسابه في إنستغرام وأرفقها بتعليق يعبر فيه عن فرحته بهذا الخبر.

تفاعل الناشط والفنان الأردني "المتيم" بطريقة مختلفة مع خبر طلاق الفنانة ياسمين صبري. فقد قام بنشر عدة صور عبر خاصية الـ "ستوري"، حيث وثق بحثه عبر "جوجل" عن "صالات أعراس بأسعار مناسبة" و "تذاكر سفر إلى مصر بأسعار منافسة". كما أبدى حرصه على معرفة "كيفية احتواء المطلقة حديثا". وقد نشر عمر زوربا ساخرا عبر صفحته: "كيف تقول: لفيتي لفيتي ورجعتيلي بالهجة المصرية؟".

من جانبه، قام عمر زوربا بإعادة نشر صورة الفنانة نسرين طافش التي وثقتها عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام". وعلق عليها بتهكم وسخرية، متهما إياها بالتسبب في طلاق ياسمين صبري قائلا: "بدي أقص إيدي من ذانها إذا هاي ملهاش دخل بطلاق الغاليا".