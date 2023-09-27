على طريقة الفيديو كليب.. نوال الزغبي تطرح أغنية فخامة معاليك

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بطرح أحدث أعمالها الغنائية الذي يحمل عنوان فخامة معاليك على طريقة الفيديو كليب، وتعاونت فيها مع الشاعر الغنائي خالد قرناس، والمحلن ياسر نور، والموزع الموسيقية هاني ربيع، والكليب إخراج فادي حداد.

كلمات أغنية فخامة معاليك

وتقول كلمات الأغنية: فخامة معاليك تخليني أجيك، وبروحي أنا أفديك يا عالمي وكوني، تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك، بلا حدودن أغليك ياحبي الجنوني، غيره غيره مابي غيره عيون حبيبي جد خطيرة، غيره غيره مابي غيره ويلي ويلي منا ويله، شحنة بور توب البشر، رسم الخصر أوڤر حيل زينك، انت القمر أصل العطر، يرجى الحذر والنظرة من عينك، سيادة معاليك أنا من زمان أبيك، لو تسمحلي أجيك وتشوفك عيوني، حسنك فجر بركان نبرة صوتك ألحان، عشقك صاير إدمان إنت سر جنوني.







صلح نوال الزغبي ومحمد رمضان

يشار إلى أنه تصالح محمد رمضان ونوال الزغبي، في بشكل مفاجئ لهما حيث شهد مسرح حفل توزيع جوائز موريكس دور في لبنان، عندما تحدثا أمام الجميع وقالت نوال له: أنت استفزتني يا محمد، ومش هقول أنت قلت إيه.. بس أنا بموت فيك.

ويرد عليها محمد رمضان: هما سألوني في اللقاء مين الفنانة اللي تحلم تشاركها ديو غنائي، وكلمة تحلم دي كبيرة أوي، لترد عليه نوال: قلتلهم الفنانة دي لسة متولدتش واستفزتني.

وعلقت نوال الزغبي على تصالحها مع محمد رمضان، من خلال فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، إذ قالت: مش ممكن حد يتعرف عليك يا محمد وميحبكش، قمة التواضع والأخلاق، كما قالت له خلال الفيديو: أنا بموت فيك، ليرد عليها رمضان قائلًا: ثقة في الله أخوات وصحاب وحبايب، وثقة في الله نجاح.

أعربت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن سعادتها بالتصالح مع الفنان محمد رمضان، مشيرةً إلى أن رمضان يتمتع بأخلاق عالية بعدما تم تصالحهم خلال حفل توزيع جوائز موريكس دور في لبنان مساء أول أمس.



وقالت نوال الزغبي عبر لقائها مع et بالعربي: اللي حصل على المسرح بيّن قد إيه هو أخلاق ولذيذ ومحترم ومحب وأكيد فهمت قصده كان إيه، وخلاص مبقاش فيه نوايا سيئة.

وعلق محمد رمضان على التصالح مع نوال الزغبي قائلًا: سعيد جدًا وبشكر موريكس دور وبسببهم كسبت صديقة عزيزة وأخت وحبيبة وربنا يديم المحبة.