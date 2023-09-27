قبل طرحها.. تعرف على تفاصيل أغنية "نجم عالي" لـ جورج وسوف

القاهرة - محمد ابراهيم - رفع سلطان الطرب جورج وسوف، مستوى الحماس لدى جمهوره، من خلال الكشف تفاصيل أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم "نجم عالي".

ولم يبخل "جورج" مشاركة فرحته بمقطع من الأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه: "اشتقت لفرحتكم بالأغاني الجديدة"، فيما.من المقرر طرح أغنية "نجم عالي" الساعة الرابعة مساء الخميس المقبل،

تفاصيل أغنية "نجم عالي"

وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى.

جورج وسوف في انطلاقة فنية قوية

وعلى صعيد آخر، يستعد جورج وسوف لإحياء ثلاث حفلات غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن جولة غنائية تنطلق الشهر المقبل.



وتتضمن حفلا في لوس أنجلوس يوم 28 أكتوبر المقبل، وحفل في دیترویت بتاريخ 4 نوفمبر، وحفل في نيوجيرسي بتاريخ 5 نوفمبر.



آخر أعمال جورج وسوف



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان جورج وسوف أغنية "نص عمري"، وهي من كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع زيزو فاروق، والفيديو كليب من إخراج طوني قهوجي، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

